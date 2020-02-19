Какие дороги закрыли для движения транспорта из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закрыто движение на 52 участках автодорог республиканского значения из-за с ухудшением погодных условий, а именно метели, гололеда, и плохой видимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казавтожол».

В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в 4-х направлениях: «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Караганда», «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан-Атбасар».

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 19 участках автодорог: «Екатеринбург-Алматы» (гр.СКО-п.Жаксы, 856-917 км), «Жезказган-Петропавловск» (гр.Костанайской обл - п.Знаменка, 377-595 км), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (гр.Костанайской обл - п.Сурган, 232-260 км), «Жаксы-Есиль -Бузулук» (г.Есиль-с.Бузулук, 64-80 км), «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл, 16-200 км), «Жаксы-Есиль-Бузулук» (п.Жаксы-г.Есиль, 0-64 км), «Екатеринбург-Алматы» (п.Жаксы-г. Атбасар, 917-1006 км), «Щучинск-Зеренда» (г.Щучинск-с.Зеренда, 0-80 км), «Щучинск-Атбасар» (г.Кокшетау-г.Атбасар, 0-184 км), «Нур-Султан-Петропавловск» (Нур-Султан-Щучинск, 18-231 км), «Алматы-Екатеринбург» (Нур-Султан-Темиртау, 1291-1426 км), «Екатеринбург - Алматы» (г.Атбасар-г.Нур-Султан, 1006-1247 км), «Макинск-Аксу-Торгай» (г.Макинск – Торгай, 0-240 км), «Кокшетау-Омск» (г.Кокшетау-гр.СКО, 0-51 км), «Кокшетау-Рузаевка» (г.Кокшетау-гр.СКО, 0-61 км), «Нур-Султан-Петропавловск» (Щучинск-Кокшетау, 250-293 км), «Нур-Султан-Петропавловск» ( г. Кокшетау-гр. СКО, 304-341 км), «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» (с.Кабанбай батыра- гр.Карагандинской обл, 32-51 км), «Нур-Султан-Коргалжын» (с.Акмол-Коргалжинский заповедник, 38-180 км).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Карабутак-Комсомольской-гр.Костанайской обл» (с.Комсомольское-гр.Костанайской обл, 89-234 км).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог «Жезказган-Петропавловск» (п.Улытау-гр.Костанайской обл, 1038-1142 км), «Алматы-Екатеринбург» (г.Темиртау-гр.Акмолинской обл, 1051-1142 км), «Кызылорда-Павлодар» (г.Караганда-гр.Павлодарской обл, 970-1135 км), «Нур-Султан-Кабанбай Батыр-Нура-Темиртау» ( п.Нура-гр. Акмолинской обл, 101-51 км), «Алматы-Екатеринбург» (с.Жумабек-с.Аксу-Аюлы, 986-883 км), «Алматы- Екатеринбург» (г.Караганда-г.Темиртау, 986-883 км), «Караганда-Аягуз-Бугаз» (г.Караганда-г.Каркаралинск, 17-217 км), «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Керней» (п.Ботакара-гр. Павлодарской обл, 324-231 км).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (г.Костанай-гр.Акмолинской обл, 7-232 км), «Жезказган-Петропавловск» (гр.Карагандинской обл - гр.Акмолинской обл, 252-377 км), «Мамлютка-Костанай» (г.Тобыл-гр.СКО, 180-404 км), «Екатеринбург-Алматы» (г.Тобыл-гр.СКО, 555-729 км), «Костанай-Карабутак» (г.Рудный-гр.Актюбинской обл, 231-504 км), «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ» (п.Денисовка-гр. РФ, 0-174 км).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (п.Шидерты-гр.Акмолинской обл., 200-235 км), «Ленинский-Иртышск-гр.РФ» (п.Ленинский-гр.РФ, 0-272 км), «Кызылорда-Павлодар» (г.Экибастуз-гр.Карагандинской обл, 1208-1135 км), «Омск-Майкапчигай» (с.Павлодарское-гр.РФ, 395-191 км).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог «Екатеринбург-Алматы» (гр.Акмолинской обл - гр.Костанайской обл, 856-729 км), «Жезказган-Петропавловск» (гр.Акмолинской обл - с.Новоишимское, 595-701 км), «Кокшетау-Рузаевка» (с.Саумалколь-с.Рузаевка, 102-196 км), «Мамлютка-Костанай» (с.Пресновка-гр.Костонайской обл, 103-180 км), «Тимирязево-Сарыколь» (с.Тимирязево-гр.Костонайской обл, 0-31 км), «Булаево-Рощинское» (с.Молодогвардейское-с.Рощинское, 228-386 км), «Волошинка-Тимирязево» (с.Волошинка-с.Тимирязево, 119-441 км), «Жезказган-Петропавловск» (с.Новоишимское-с.Покровка, 701-875 км), «Челябинск-Новосибирск» (г.Петропавловск – гр.Российской Федерации, 252-655 км), «Кокшетау-Омск» (гр.Акмолинской области – гр.Российской Федерации, 51-280 км).

Также, Комитет по ЧС МВД настоятельно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, смс-оповещением. Автовладельцам соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок.

«Моментальное информирование об ухудшении погодных условий, закрытии/открытии автомобильных дорог обеспечивает мобильное приложение «Darmen».

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - говорится в сообщении.