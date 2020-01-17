Какие дороги в Казахстане закрыты из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 участков автодорог закрыты в связи с плохими погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

Закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:

1.Нур-Султан-Петропавловск, км 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)

2. Екатеринбург-Алматы, км 1007-1247 (Атбасар-Нур-Султан)

3. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской обл.)

4.Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 16-51 (Нур-Султан-граница Карагандинской обл.)

5. Нур-Султан-Коргалжын, км 38-130 (Акмол-заповедник Коргалжын)

6. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Юбилейный- граница Карагандинской обл)

7. Северный обход

8. Самара-Шымкент, км 773-965 (Белогорка-Карабутак)

9. Актобе-граница РФ, км 39-135 (Шамши Калдаяков-граница РФ)

10. Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай, км 0-234 (Карабутак-граница Қостанайской обл)

11. Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз, км 0-401 (Кандыагаш-Иргиз)

12. Самара-Шымкент, км 965-1153 (Карабутак-Иргиз)

13. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)

14. Екатеринбург-Алматы,км 1353-1425 (граница Акмолинской области-Темиртау)

15. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской обл-Киевка)

16. Кызылорда-Павлодар, км 970-1135 (Караганда-граница Павлодарской обл)

17. Екатеринбург-Алматы, км 1446-1457 (Темиртау-Қараганда)

18. Екатеринбург-Алматы, км 1504-1620 (Караганда-Аксу-Аюлы)

19. Караганда-Аягуз-Бугаз, км 17-63 (Караганда-Ботакара)

20. Кызылорда-Павлодар, км 748-906 (Топар-Атасу)

21. Екатеринбург-Алматы, км 1610-1854 (Аксу-Аюлы-Балхаш)

22. Жезказган-Петропавловск, км 65-252 (Жезди-граница Костанайской обл)

23. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара, км 231-324 (граница Павлодарской обл-Ботакара)

24. Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай, км 231-385 (Денисовка-граница Актюбинской обл)

25. Денисовка-Жетикара-Мыктыколь-граница РФ,км 82-167 (Жетикара-граница РФ)

26. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 200-242 (граница Акмолинской обл-Бозшаколь)

27. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ботакара, км 0-231

28. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1367 (граница Карагандинской обл-Ленинский)

29. Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница СКО-Жаксы)

30. Екатеринбург-Алматы, км 834-856 (Чистополье-граница Акмолинской обл.)

На трассах республиканского значения продолжают работать 756 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации можете обратиться по короткому номеру 1403.