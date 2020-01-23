Какие дороги республиканского значения закрыли из-за метели в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие дороги республиканского значения закрыли из-за метели в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Нур-Султане и Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 7 участках автодорог « Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты « (от г.Нур-Султан до границы Павлодарской области), « Екатеринбург-Алматы « (от с.Жаксы до границы СКО), « Жезказган-Петропавловск « (от границы Костанайской области до границы СКО), « Екатеринбург Алматы « (от г.Нур-Султан до границы Карагандинской области), « Екатеринбург-Алматы « (от г.Атбасар до г.Нур-Султан), « Нур-Султан-Петропавловск « (от г.Нур-Султан до г.Щучинск), « Нур-Султан-Коргалжын « (от с.Акмол до Коргалжынского заповедника), « Макинск-Аксу-Торгай « (от г. Макинск до г. Торгай).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 2 участках автодорог « Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ « (от п.Белоусовка до с.Секисовка), « Омск-Майкапчагай « (от с.Калбатау до с.Кокпекты).

Закрыто движение для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог « Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ « (от с.Предгорное до границы РФ), « Семей-Кайнар « (от Семей до с.Кайнар), « Алматы-Усть-Каменогорск « (от с.Калбатау до поворота п.Касым-Кайсенова), « Усть-Каменогорск-Семей « (от с.Герасимовка до г.Семей).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области).

В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда-Павлодар» (от границы Карагандинсой области до г.Кызылорды).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от п.Шидерты до границы Акмолинской области), « Кызылорда-Павлодар « (от п.Бозшаколь до границы Карагандинской области), « Ленинский-Иртышск-Русская Поляна « (от п.Ленинский до границы РФ).

Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

«В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - говорится в сообщении.