26 Июля 2022 15:00

Какие дороги республиканского значения отремонтируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средний ремонт проведут на 241 км автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в филиале АО «НК «Казавтожол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации дорожной организации, некоторые проекты по ремонту магистралей двухгодичные. В частности, на двух участках трассы «Жезказган-Петропавловск» и на участке «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское».

В этом году всего введут в эксплуатацию 180 км. Завершится ремонт на двух участках автодороги «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево», «Нур-Султан- Петропавловск», на трех участках «Кокшетау-Рузаевка» и «Мамлютка-Костанай».

Средним ремонтом принято считать работы по замене или по обновлению покрытия автомобильной дороги. Проводится на трассах и ямочный ремонт. В этом году, по сведениям североказахстанского «Казавтожола», «залатают» 60 тыс. квадратных метров дорог.

Сейчас идут работы на участках «Петропавловск-Кокшетау», «Явленка-Сергеевка-Новоишимка», «Мамлютка-Пресновка-граница Костанайской области», «Петропавловск-Булаево-граница с РФ (на Омск)», «Чкалово-Талшык-Кишкенеколь-граница с РФ», «Новоишимка-Рузаевка-Чистополье».

Сотрудники дорожной организации в течение сезона планируют на трассах установить и заменить 990 дорожных знаков, 100 информационных панно и указателей, 500 сигнальных столбиков, 1500 катафотов и 370 километровых указателей. Нанесут 620 квадратных метров шумовых полос и на 1 449 километрах проезжей части обновят и нарисуют новую разметку.