Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Какие дороги республиканского значения отремонтируют в СКО
26 Июля 2022 15:00

Какие дороги республиканского значения отремонтируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средний ремонт проведут на 241 км автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в филиале АО «НК «Казавтожол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации дорожной организации, некоторые проекты по ремонту магистралей двухгодичные. В частности, на двух участках трассы «Жезказган-Петропавловск» и на участке «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское».

В этом году всего введут в эксплуатацию 180 км. Завершится ремонт на двух участках автодороги «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево», «Нур-Султан- Петропавловск», на трех участках «Кокшетау-Рузаевка» и «Мамлютка-Костанай».

Средним ремонтом принято считать работы по замене или по обновлению покрытия автомобильной дороги. Проводится на трассах и ямочный ремонт. В этом году, по сведениям североказахстанского «Казавтожола», «залатают» 60 тыс. квадратных метров дорог.

Сейчас идут работы на участках «Петропавловск-Кокшетау», «Явленка-Сергеевка-Новоишимка», «Мамлютка-Пресновка-граница Костанайской области», «Петропавловск-Булаево-граница с РФ (на Омск)», «Чкалово-Талшык-Кишкенеколь-граница с РФ», «Новоишимка-Рузаевка-Чистополье».

Сотрудники дорожной организации в течение сезона планируют на трассах установить и заменить 990 дорожных знаков, 100 информационных панно и указателей, 500 сигнальных столбиков, 1500 катафотов и 370 километровых указателей. Нанесут 620 квадратных метров шумовых полос и на 1 449 километрах проезжей части обновят и нарисуют новую разметку.


Новости по теме
Гранты на 23 млн тенге получили семь предприятий Петропавловска
Предельно допустимые цены на кефир и овощи установят в СКО
Более 400 должностных лиц привлечено к ответственности за некачественное содержание дорог
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Предельно допустимые цены на кефир и овощи установят в СКО
Предельно допустимые цены на кефир и овощи установят в СКО
Гранты на 23 млн тенге получили семь предприятий Петропавловска
Более 400 должностных лиц привлечено к ответственности за некачественное содержание дорог
Более 160 склонных к преступлениям школьников состоят на учете в Петропавловске
Сорок лобовых столкновений автомобилей зарегистрировали в СКО
Расширенные в два раза трубы для отвода талых вод устанавливают в Алматы
Домофонные компании в СКО подозревают в сговоре
Популярное
1 Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
2 Причины очередного повышения базовой ставки назвал глава Нацбанка РК
3 Наркотики продавали из окна автомобиля в Атырау
4 Газонаполнительная станция горит в Нур-Султане, есть пострадавшие
5 Смертельная стрельба в Алматинской области: задержан подозреваемый

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив