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Какие дороги открыты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «НК «ҚазАвтоЖол» об открытых для автотранспорта участках автодорог, передает МИА «Казинформ».
В связи со стабилизацией погодных условий открывается движение на следующих автодорогах:
Нур-Султан - Щучинск, км 18-231;
Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1425;
Жезказган - Петропавловск км 552-565, Сурган - Знаменка;
Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068 Калбатау - Касым Кайсенов (только для легковых авто);
Кызылорда - Павлодар км 1135-1208, граница Карагандинской обл. - п. Шидерты;
Кызылорда - Павлодар км 1208-1251, Шидерты - Экибастуз;
Жезказган - Петропавловск км 595-701, граница Акмолинской обл. – с. Новоишимка;
Жезказган - Петропавловск км 701-795, с. Новоишимка - с. Сергеевка;
Волошинка – Сергеевка - Тимирязево км 75-119;
Тимирязево – Сарыколь - гр. Костанайской области км 0-31, с. Тимирязево- гр. Костанайской области;
Булаево – Возвышенка- Молодогвардейское – Кирово – Киялы - Рощенское км 0-228, Булаево-Рощенское.
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