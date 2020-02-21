Какие дороги открыты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «НК «ҚазАвтоЖол» об открытых для автотранспорта участках автодорог, передает МИА «Казинформ».

В связи со стабилизацией погодных условий открывается движение на следующих автодорогах:

Нур-Султан - Щучинск, км 18-231;

Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1425;

Жезказган - Петропавловск км 552-565, Сурган - Знаменка;

Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068 Калбатау - Касым Кайсенов (только для легковых авто);

Кызылорда - Павлодар км 1135-1208, граница Карагандинской обл. - п. Шидерты;

Кызылорда - Павлодар км 1208-1251, Шидерты - Экибастуз;

Жезказган - Петропавловск км 595-701, граница Акмолинской обл. – с. Новоишимка;

Жезказган - Петропавловск км 701-795, с. Новоишимка - с. Сергеевка;

Волошинка – Сергеевка - Тимирязево км 75-119;

Тимирязево – Сарыколь - гр. Костанайской области км 0-31, с. Тимирязево- гр. Костанайской области;

Булаево – Возвышенка- Молодогвардейское – Кирово – Киялы - Рощенское км 0-228, Булаево-Рощенское.