Какие дороги открыты для движения транспорта
НУР -СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «ҚазАвтоЖол» об открытых для автотранспорта участках автодорог, передает МИА «Казинформ».
В связи со стабилизацией погодных условий открывается движение на следующих автодорогах:
1. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231;
2. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1425;
3. Жезказган - Петропавловск, км 552-565, Сурган - Знаменка;
4. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау - Касым Кайсенов (только для легковых авто);
5. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1208, гр. Карагандинской обл.- п. Шидерты;
6. Кызылорда - Павлодар, км 1208-1251, п. Шидерты - г.Экибастуз;
7. Жезказган - Петропавловск, км. 595-701, гр. Акмолинской обл. - с.Новоишимка;
8. Жезказган - Петропавловск, км 701-795, с. Новоишимка - с. Сергеевка;
9. Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, км. 75-119;
10. Тимирязево - Сарыколь - гр. Костанайской области, км. 0-31, с. Тимирязево - гр.Костанайской области;
11. Булаево - Возвышенка - Молодогвардейское - Кирово - Киялы - Рощенское, км 0-228, Булаево - Рощенское;
12. Екатеринбург - Алматы, км 856-917, гр. СКО - с. Жаксы;
13. Екатеринбург - Алматы, км 1006-1247, г. Атбасар - г. Нур-Султан;
14. Екатеринбург - Алматы, км 686-729, п. Сарыколь - гр. СКО;
15. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ, км 105-123, г. Шемонаиха - гр.РФ;
16. Омск - Майкапшагай, км 915-1087, Калбатау-Богас;
17. Кызылорда - Павлодар, км 1066-1135, п. Молодежный - гр. Павлодарской обл;
18. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1251, Карагандинская обл-Екибастуз.
1. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-235, г. Нур-Султан–Шидерти
2. Щучинск-Зеренда км. 0-80, г.Щучинск–с.Зеренда.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в 2 областях на 2 участках протяженностью 299 километров. Это 1,2% всех автодорог республиканского значения:
1. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, км 16-235, г. Нур-Султан – Шидерти;
2. Щучинск - Зеренда, км 0-80, г. Щучинск – с. Зеренда.
По всей республике работает 755 единиц техники.
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