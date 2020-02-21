+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 376.16 EUR 406.18
RUB 5.90 CNY 53.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие дороги открыты для движения транспорта

21 Февраля 2020 17:44
Поделиться:
Какие дороги открыты для движения транспорта

НУР -СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «ҚазАвтоЖол» об открытых для автотранспорта участках автодорог, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
На каких улицах Алматы водители часто выезжают на спецполосы
Непогода: движение автотранспорта ограничено в шести регионах Казахстана Какие дороги открыты в Казахстане В каких областях ограничено движение транспорта из-за непогоды

В связи со стабилизацией погодных условий открывается движение на следующих автодорогах:

1. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231;

2. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1425;

3. Жезказган - Петропавловск, км 552-565, Сурган - Знаменка;

4. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау - Касым Кайсенов (только для легковых авто);

5. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1208, гр. Карагандинской обл.- п. Шидерты;

6. Кызылорда - Павлодар, км 1208-1251, п. Шидерты - г.Экибастуз;

7. Жезказган - Петропавловск, км. 595-701, гр. Акмолинской обл. - с.Новоишимка;

8. Жезказган - Петропавловск, км 701-795, с. Новоишимка - с. Сергеевка;

9. Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, км. 75-119;

10. Тимирязево - Сарыколь - гр. Костанайской области, км. 0-31, с. Тимирязево - гр.Костанайской области;

11. Булаево - Возвышенка - Молодогвардейское - Кирово - Киялы - Рощенское, км 0-228, Булаево - Рощенское;

12. Екатеринбург - Алматы, км 856-917, гр. СКО - с. Жаксы;

13. Екатеринбург - Алматы, км 1006-1247, г. Атбасар - г. Нур-Султан;

14. Екатеринбург - Алматы, км 686-729, п. Сарыколь - гр. СКО;

15. Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ, км 105-123, г. Шемонаиха - гр.РФ;

16. Омск - Майкапшагай, км 915-1087, Калбатау-Богас;

17. Кызылорда - Павлодар, км 1066-1135, п. Молодежный - гр. Павлодарской обл;

18. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1251, Карагандинская обл-Екибастуз.


1. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-235, г. Нур-Султан–Шидерти

2. Щучинск-Зеренда км. 0-80, г.Щучинск–с.Зеренда.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в 2 областях на 2 участках протяженностью 299 километров. Это 1,2% всех автодорог республиканского значения:

1. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, км 16-235, г. Нур-Султан – Шидерти;

2. Щучинск - Зеренда, км 0-80, г. Щучинск – с. Зеренда.

По всей республике работает 755 единиц техники.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив