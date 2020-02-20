Какие дороги открыли для движения транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшение погодных условий открывается движение на следующих автодорогах. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации АО «Нацкомпании «Казавтожол» открыто движение на следующих участках автодорог:

1. Алматы-Усть-Каменогорск, км 683-768 Таскескен-Аягоз

2. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км 89-234, Комсомольское-Костанайская обл.

3. Кызылорда-Павлодар км 970-1135, Караганда-Павлодарская обл

4. Екатеринбург-Алматы км. 1446-1457, Темиртау-Караганда

5. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, Жумабек-Аксу-Аюлы.

6. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-217 Караганда –Каркаралы

7. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Қостанай км 231-504, Актюбинская обл.-Рудный.

8. Обход г.Костанай км. 0-21.

9. Ленинский-Иртышск-Русская Поляна км 0-272, Ленинский-РФ.

10. Кокшетау-Рузаевка км. 102-196, Саумалколь-Рузаевка.

11. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 Герасимовка-Семей

12. Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, км 6-66

13. Караганда-Аягоз-Бугаз, км 447-941 Малкелди-Бугаз

14. Алматы-Усть-Каменогорск, км 780-967 Аягоз-Калбатау

15. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней км. 138-231, Баянауыл-Карагандинская обл.

16. Кызылорда-Павлодар км 1208-1251, Шидерти-Екибастуз.

17. Калкаман-Баянауыл-Керней-Ульяновский, км 0-138 Калкаман-Баянауыл

18. Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 7-232, Костанай-Акмолинская обл..

19. Жаксы-Есиль-Бузулук км.0-80, Жаксы–Бузулук

20. Екатеринбург-Алматы, км 917-1006

21. Нур-Султан-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау км 32-104, Кабанбай Батыр-Киевка

22. Жезказган-Петропавловск км 138 -377, Улытау-Акмолинская обл.

23. Кызылорда-Павлодар км. 1251-1352, Екибастуз-Калкаман.

24. Семей-Кайнар, км 8-266 Семей-Кайнар

25. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ, км 35-102 Предгорное-Шемонаиха

26. Кызылорда-Павлодар, км 1314-1367 Ленинский-Калкаман

27. Омск-Майкапшагай, км 756-906 Семей-Калбатау

28. Костанай-Аулиеколь-Сурган, км 7-232 Костанай-Акмолинская обл.

По всей республике работает 764 единиц техники.