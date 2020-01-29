Какие дороги остаются закрытыми в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Непогода постепенно отступает, но все еще остаются закрытыми 26 участков автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение НК «КазАвтоЖол» в Telegram.
1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.
2. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.
3. «Нур-Султан-Петропавловск» км.18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск.
4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1247, уч. г.Атбасар – г.Нур-Султан.
5. «Нур-Султан-Коргалжын» км.16-180, уч. г.Нур-Султан– Коргалжынский зап.
6. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1351, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.
7. «Нур-Султан-Киевка-Темиртау» км. 32-51, уч. с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл.
8. «Макинск-Аксу-Торгай» км. 130-240 уч. от развилки Бестобе-с.Торгай.
9. «Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. с.Коктума-с.Достык.
10. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ.
11. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-102, уч. с.Предгорное-г.Шемонайха.
12. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 447-941, уч. с.Малкелды-пов.на Бугаз.
13. «Омск-Майкапчагай» км. 756-906 уч. г.Семей-с.Калбатау.
14. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.
15. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер.
16. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446, уч. г.Темиртау – (терминал плат. уч.)
17.«Екатеринбург-Алматы» км. 1351-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.
18.«Жезказган-Петропавловск» км. 136-252, уч. п.Улытау – гр. Костанайской обл.
19.«Кызылорда-Павлодар» км. 1066-1135, уч. п.Молодежный – гр. Павлодарской обл.
20.«Нур-Султан-Нура-Темиртау» км. 31-266, уч. г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.
21.«Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км. 231-324, уч. п.Ботакара-гр.Павлодарской обл.
22. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл. – г.Аркалык.
23.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.
24.«Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1251, уч. гр.Карагандинской обл- г.Экибастуз.
25.«Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.
26. «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.
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