Какие дороги остаются закрытыми в Актюбинской области

8 Января 2023, 13:56

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –После вчерашней снежной метели в Актюбинской области ведутся усиленные работы по расчистке дорог. Ряд дорог уже открыты, закрытыми остаются 4 участка автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«На утро 8 января закрыты четыре участка автодорог. Это Шубаркудук-Уил-Хобда-Соль Илецк от 125 километра до 265 километра. Закрыт участок автодороги Дон-Бадамша-Актобе-Орск от 0 километра до 82 километра. Кроме того, закрыто движение на участках Актобе-Болгарка-Шубаркудук, Актобе-Родниковка-Мартук», - сообщили в пресс-службе департамента.

Вчера вечером во время метели специалистами ДЧС были проведены спасательные работы.

В Уилском районе под лед на реке Уил провалилась автомашина марки Уаз, водитель и пассажиры успели выйти и не пострадали.

На трассе Самара-Шымкент были эвакуированы 35 пассажиров автобуса. Люди были размещены в мечети поселка Карабутак, их обеспечили едой.

Из-за закрытия дорог были остановлены сотни фур и легковых автомашин. В Айтекебийском районе в поселке Карабутак стояло 115 фур, 140 легковых автомобилей, в поселке Темирбека Жургенова - 29 фур, 13 автомобилей. В Хромтауском районе - 60 фур, 80 фур скопилось в Хобдинском районе. На данное время ряд дорог открыты, возобновлено движение автотранспорта.