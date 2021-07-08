Какие дороги и улицы отремонтируют в Костанайской области в этом году

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Более 200 километров автодорог местного значения и более 200 участков улиц населенных пунктов. О том, что в этом году подлежит ремонту в Костанайской области рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас Нургалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, бюджет автодорожной отрасли в этом году составляет 19,2 млрд тенге.

«Планируется отремонтировать 227 км автодорог местного значения и 264 участка улиц населенных пунктов, в том числе местные автодороги по программе «Нұрлы жол» – 11,6 млрд тенге (протяженность 221 км), по спецпроекту «Ауыл-Ел бесігі» – 1,1 млрд тенге (50 проектов), за счет трансфертов из местного бюджета – 6,5 млрд тенге (218 проектов)»,- проинформировал О. Нургалиев.

В рамках программы «Нұрлы жол» с охватом 221 км из 17 проектов подрядные организации определены по 15 объектам, по 2 объектам проводятся конкурсные процедуры. Это реконструкция участка автодороги областного значения «Айет-Варваринское-граница области» 20-35 км и средний ремонт автодороги областного значения «Северный обход г. Аркалык» 0-5,3 км.

«В рамках спецпроекта «Ауыл-Ел бесігі» из 50 проектов договора заключены по 18 объектам, по 32 объектам проводятся конкурсные процедуры. Из 18 проектов, где определены подрядные организации, строительно–монтажные работы ведутся на 7-ми объектах, на 11-ти объектах работы завершены»,- добавил он.

Что касается проектов, реализуемых за счет трансфертов из местного бюджета, из 218 проектов договора заключены по 211 объектам, по 7-ми объектам проводятся конкурсные процедуры. Из 211 проектов, где уже определены подрядные организации, строительно–монтажные работы ведутся на 93 улицах, на 58 работы завершены в полном объеме.

В целом, по итогам года с учетом выделенных средств планируется повысить показатель «Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» до 78%.