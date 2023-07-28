Какие дополнительные мощности по переработке газа планируют ввести в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится по вводу новых мощностей по переработке газа в РК сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Относительно новых мощностей по переработке газа. Ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м3 на месторождении Кашаган. Срок ввода в эксплуатацию – 2025 год. Дополнительно на базе месторождения Кашаган акционерами и оператором (NCOC) Кашаганского проекта реализуется проект строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2028 год», - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, глава Кабмина добавил, что «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» совместно с полномочным органом ТОО «PSA» разработана Дорожная карта реализации газовой стратегии с запуском газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м3 в 2028 году.