Какие дополнительные меры финпроверки намерены внедрить  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие дополнительные меры финансовой проверки в отношении национальных публичных должностных лиц планируют внедрить в Казахстане, рассказала сенатор Ольга Перепечина. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие публичные должностные лица для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан», - сказала Ольга Перепечина, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на пленарном заседании палаты.

Перечень этих лиц, как отметила сенатор, будет утверждаться Президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.

«То есть, к публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий, к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом», - пояснила Ольга Перепечина.

Депутат добавила, что такой вид мониторинга также послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции.