Какие доплаты на сегодня производятся медикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие доплаты на сегодня производятся медикам, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью стимулирования работы сотрудников организаций ПМСП приняты меры по оплате повторных выездов мобильных бригад, расширения и активного развертывания стационаров на дому, через ОСМС», - сказала Ажар Гиният.

Наряду с этим, как отметила министр, рассматривается вопрос включения 5 услуг из комплексного подушевого норматива в перечень консультативно- диагностических услуг, что в свою очередь позволит увеличить объем средств ПМСП и направить высвободившиеся финансовые средства на доплаты сотрудникам за расширение зоны обслуживания, в том числе проведение вакцинации, а также обеспечение безопасности персонала в период роста заболеваемости.

