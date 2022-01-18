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Какие доплаты на сегодня производятся медикам

18 Января 2022 10:47
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Какие доплаты на сегодня производятся медикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие доплаты на сегодня производятся медикам, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С целью стимулирования работы сотрудников организаций ПМСП приняты меры по оплате повторных выездов мобильных бригад, расширения и активного развертывания стационаров на дому, через ОСМС», - сказала Ажар Гиният.

Наряду с этим, как отметила министр, рассматривается вопрос включения 5 услуг из комплексного подушевого норматива в перечень консультативно- диагностических услуг, что в свою очередь позволит увеличить объем средств ПМСП и направить высвободившиеся финансовые средства на доплаты сотрудникам за расширение зоны обслуживания, в том числе проведение вакцинации, а также обеспечение безопасности персонала в период роста заболеваемости.


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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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