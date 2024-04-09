Какие дома построят для пострадавших от паводков казахстанцев

Официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева рассказала о принимаемых мерах по восстановлению жилья для граждан, пострадавших от наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В ходе вчерашней встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев получил поручение о восстановлении жилья для граждан, пострадавших от стихийного бедствия. В рамках этого поручения, в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья, — сообщила Меруерт Ибраева на брифинге в СЦК.

В рамках плана разработаны два эскизных проекта жилых зданий:

3-комнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров;

2-квартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров.

Разработанные проекты жилья проходят государственную экспертизу, что обеспечит типовой подход во всех регионах. В МПС заверили, что работа будет завершена до конца следующей недели и типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы.

— Министр Шарлапаев вчера также встретился с крупными строительными компаниями, как региональными, так и республиканскими, для экстренной мобилизации их ресурсов и незамедлительного начала строительства. Также стоит понимать, что важным этапом является техническая инспекция акиматами домов, пострадавших от паводков, для определения объема восстановительных работ. Более того, акиматы оценивают ущерб, в то время как вода от паводков ещё не отступила полностью, — пояснила представитель ведомства.

Спикер отметила, что министр Канат Шарлапаев лично будет следить за ходом строительства в каждом регионе.