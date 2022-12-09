Какие документы приняты по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета

9 Декабря 2022, 18:19

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча» завершилась итоговая встреча Высшего Евразийского экономического совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В саммите приняли участие Президенты Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, а также главы Правительств Армении и Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал о подписании ряда важных решений по итогам заседания. По его словам, заложена основа для финансирования промышленной кооперации, поручено разработать соответствующие акты союза. Утверждены основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год, а также принято решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении торгового соглашения.

Садыр Жапаров отметил, что проведена работа по упрощению налогового администрирования и облегчению ведения бизнеса в области оказания электронных услуг. Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

«В рамках союза уделяется особое внимание вопросам устранения препятствий на внутреннем рынке союза. Мы сегодня подробно обсудили данный вопрос и договорились усилить работу в этом направлении. Утвержден ряд документов, регламентирующих деятельность союза. Уверен, что принятые решения внесут существенный вклад в укрепление евразийской интеграции в весьма непростых условиях. Председательство в органах союза в следующем году перейдет к Российской Федерации. Желаю российской стороне больших успехов в этой ответственной миссии», - добавил глава Кыргызской Республики.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, подводя итоги завершившегося саммита, подчеркнул, что текущий год ознаменовался принятием ряда серьезных решений нового направления в развитии ЕАЭС, основанных на новых подходах.

«Принят большой второй протокол, содержащий 139 поправок в действующие нормативные правовые акты ЕАЭС.Проведены серьезные мероприятия, которые являются знаковыми и состоялись впервые в текущем году, в числе которых первый Евразийский экономический форум, первый Молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС. Был дан старт новой странице евразийской интеграции в виде мер поддержки интеграционных проектов в высокотехнологичных отраслях, в которых страны союза имеют достаточно высокий уровень собственной компетенции. Отобрано 158 проектов, 25 отраслей на общую сумму 270 млрд долларов США. Сейчас предоставляется возможность нашему бизнесу быть включенным в список интеграционных проектов и получить соответствующую поддержку, которая будет выражаться в субсидировании процентной ставки по кредитам в размере ключевой ставки денежных средств. Это серьезная поддержка реального сектора экономики, мы будем прорастать новыми проектами и новыми производствами, в которых на сегодняшний день нуждается Евразийский экономический союз», - заключил Михаил Мясникович.

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана прошло итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета. В мероприятии участвовал также Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz