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Какие документы подпишут Казахстан и Кыргызстан, рассказал Сооронбай Жээнбеков

27 Ноября 2019 16:24
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Какие документы подпишут Казахстан и Кыргызстан, рассказал Сооронбай Жээнбеков

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков рассказал о планах в рамках визита в Бишкек Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в рамках визита (Президента РК в Кыргызстан - прим. ред) мы проводим 5-е заседание Высшего межгосударственного совета. Мы только что с Касым-Жомартом Кемелевичем провели переговоры в узком формате, наши переговоры прошли в традиционном духе братства и взаимопонимания», - сказал Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке.

«Мы обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, договорились по ключевым вопросам нашего взаимодействия и определили практические механизмы их реализации. Выражаю уверенность в том, что наши переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном на качественно новый уровень развития», - добавил Президент КР.


С. Жээнбеков также выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и далее укрепляться во благо народов двух стран.

«Сегодня мы планируем подписать ряд двусторонних документов: итоговое решение Высшего межгосударственного совета, совместную декларацию, комплексную программу по сотрудничеству между нашими странами на 2020-2022 годы и другие документы», - заключил Президент Кыргызстана.

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Ключевые слова: Кыргызстан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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