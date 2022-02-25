Какие документы подписаны Евразийским межправительственным советом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках заседания Евразийского межправительственного совета Премьер-министрами стран ЕАЭС подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, подписано поручение в рамках вопроса «О реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок» и поручение в рамках вопроса «Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями и о внесении изменения в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия применения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин».

Также главы правительств подписали распоряжение «О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза», поручение в рамках вопроса «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам».

Премьер-министрами подписано распоряжение «О совместном проекте государств – членов Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции «Евразийский агроэкспресс», поручение в рамках вопроса «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов транспортных средств (воздушных судов бизнес-авиации, водных судов), поручение в рамках вопроса «Об участии Республики Узбекистан в отдельных инициативах Евразийского экономического союза».

Среди подписанных документов также распоряжение «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития», распоряжение «О плане мероприятий («дорожной карте») по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022 – 2023 годы», распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии» и распоряжение «О времени и месте проведения заседания Евразийского межправительственного совета».

Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане. В ходе заседания была озвучена дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета.