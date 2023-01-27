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Какие документы нужны солдатам-срочникам для получения образовательных льгот

27 Января 2023, 16:16
Какие документы нужны солдатам-срочникам для получения образовательных льгот

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева озвучила список документов, необходимых для получения солдатами, прошедшими срочную воинскую службу, образовательных льгот и поступления в вуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы воспользоваться данными льготами, ребятам достаточно представить перечень документов в вузы, добавит в этот перечень справку о прохождении срочной воинской службы, которая выдается в ЦОНах. Также копию военного билета и тогда на них будут распространятся право поступления в вузы без учета ЕНТ, на основе и по результатам собеседования», - сказала Айгуль Тулембаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, в настоящее время данную инициативу поддержали порядка 40 вузов.

Как сообщалось ранее, А. Тулембаева перечислила образовательные льготы, предоставляемые солдатам, прошедшим срочную воинскую службу.

«Во-первых, ребята, отслужившие срочную воинскую службу, могут без учета ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Отмечу, что соответствующие изменения уже внесены в типовые правила приема, утверждаемые приказом министра науки и высшего образования. Эти правила прошли согласование в Министерстве юстиции и сейчас находятся на стадии регистрации», - отметила представитель Минобороны.


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