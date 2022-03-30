Какие документы нужны для приема в первый класс – пояснения МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие документы нужны для приема в первый класс, рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 апреля по 1 августа начинается прием заявлений в первые классы. Что необходимо сдать, чтобы поступить в первый класс? Это государственная услуга, и она работает в электронном и в бумажном варианте. Как показывают наши исследования, 80% родителей работают в электронном формате, через веб-портал egov.kz направляют свои заявления», – сказала Г. Каримова.

По ее словам, в первый класс принимаются дети, которым исполнилось 6 лет и дети, которым 6 лет исполнится в течение этого года.

Г. Каримова перечислила документы, которые необходимо предоставить родителям первоклассников. Это заявление о приеме в первый класс, свидетельство о рождении ребенка, две справки – 026/у и 063/у, а также две фотографии размером 3х4 см.

Председатель Комитета подчеркнула, что кроме указанных документов, никаких документов больше не нужно.

Как сообщила Г. Каримова, численность учащихся школ увеличивается, на 2022-2023 году будет принято в первый класс около 420 тысяч детей.

Ранее председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова рассказала, как будут учиться школьники в четвертой четверти.