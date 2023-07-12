Какие документы необходимы для подачи заявки на получение образовательного гранта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ», пояснил, какие документы необходимы для участия в конкурсе на предоставление государственного гранта.

«В основном запрашивается информация о заявителе. В частности, будут загружены ФИО, год рождения, аттестат и другая дополнительная личная информация выпускника. Если все обязательные поля заполнены и документов достаточно, нужно нажать кнопку «отправить». Позже абитуриент получит справку о том, что его документ принят», - сказал Нурбек Сапарходжаев.

Стоит отметить, что с завтрашнего дня начнется прием документов на грант через портал Egov.kz. По словам Нурбека Сапарходжаева, прием заявок на грант пройдет с 13 по 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что на инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов.

Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. По программе Серпін выделено 3653 гранта.