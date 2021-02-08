Какие документы могут предъявлять вместо водительских прав казахстанцы
«Что касается документов, удостоверяющих личность, к ним есть определенные категории, всего 12 видов документов по закону относятся к документам, удостоверяющим личность. Студенческий билет туда не входит, но водитель может, кроме удостоверения личности, показать загранпаспорт», - сказал Серик Тусупов.
Спикер также пояснил касательно вопроса по использованию электронных версий документов.
«Что касается цифровых документов, действительно, сейчас Министерство цифрового развития такие сервисы цифровых документов развивает. Но, в соответствии с законом о документах, удостоверяющих личность, к ним относятся пока только материальные объекты», - пояснил Серик Тусупов.
Ранее он сообщил, что 1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Исключается административная ответственность за отсутствие указанных документов.
«Закон подписан 1 февраля, но вступит он в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого его официального опубликования», - уточнил Серик Тусупов.