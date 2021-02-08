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    12:09, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Какие документы могут предъявлять вместо водительских прав казахстанцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие документы, кроме удостоверения личности, можно предъявить вместо водительских прав, рассказал на брифинге заместитель главы Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается документов, удостоверяющих личность, к ним есть определенные категории, всего 12 видов документов по закону относятся к документам, удостоверяющим личность. Студенческий билет туда не входит, но водитель может, кроме удостоверения личности, показать загранпаспорт», - сказал Серик Тусупов.

    Спикер также пояснил касательно вопроса по использованию электронных версий документов.

    «Что касается цифровых документов, действительно, сейчас Министерство цифрового развития такие сервисы цифровых документов развивает. Но, в соответствии с законом о документах, удостоверяющих личность, к ним относятся пока только материальные объекты», - пояснил Серик Тусупов.

    Ранее он сообщил, что 1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Исключается административная ответственность за отсутствие указанных документов.

    «Закон подписан 1 февраля, но вступит он в силу по истечении 10 календарных дней после дня первого его официального опубликования», - уточнил Серик Тусупов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Другие государственные органы Главная Общество Правоохранительные органы
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