Какие документы казахстанцев не подлежат легализации за рубежом

26 Декабря 2022, 16:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – От 19 декабря 2022 года внесены изменения и дополнения в некоторые приказы Министерства иностранных дел РК. В частности, в Правила легализации документов добавили пункт о том, какие документы казахстанцы не могут легализовать за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Какие документы не подлежат легализации?

- документы без подписи и печати уполномоченного лица;

- нотариально заверенные копии и переводы документов, если в исходном документе отсутствует подпись и печать уполномоченного лица;

- электронные документы;

- оригиналы документов, удостоверяющих личность, кроме свидетельства о рождении.

Как легализовать документы?

Чтобы легализовать документы, физическое или юридическое лицо подает в Департамент консульской службы или загранучреждение заявление в произвольной форме с приложением документов.

Физлицу нужно собрать ниже перечисленные документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность (оригинал для сверки) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

2) документ, подлежащий легализации;

3) документ, подтверждающий оплату консульского сбора;

4) копия документа, подтверждающего полномочия (оригинал для сверки) (при подаче документов законным представителем или уполномоченным лицом по доверенности от имени владельца легализуемого документа).

Документы, необходимые для юрлица:

1) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (оригинал для сверки) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

2) документ, подлежащий легализации;

3) оригинал документа, подтверждающего оплату консульского сбора;

4) сведения из информационной системы Электронного правительства, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица либо иной документ, подтверждающий правоспособность юридического лица (для иностранцев);

5) копия документа, подтверждающего полномочия (оригинал для сверки) (при подаче документов законным представителем или уполномоченным лицом по доверенности от имени владельца легализуемого документа).

В заявлении в произвольной форме также дается письменное согласие услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

К легализации принимаются подлинники документов, а также их нотариально заверенные копии. Документы, выданные иностранными организациями и учреждениями, должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги.

Документы, заверенные нотариусами РК и предназначенные для совершения действий за пределами РК, должны соответствовать требованиям, установленным главой 10 Правил по нотариальному делопроизводству.

Срок оказания государственной услуги следующий:

1) со дня сдачи физическим или юридическим лицом пакета документов услугодателю – в течение трех рабочих дней, а в случае необходимости проведения дополнительного изучения или проверки, срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, при этом о продлении сроков услугополучатель уведомляется в письменной форме;

2) максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета документов – 30 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания – 10 минут.

В документе также отмечается, что государственная услуга оказывается физическим лицам на платной основе по ставкам консульского сбора. Оплата консульского сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Условия освобождения от уплаты консульского сбора регламентируются в соответствии с Кодексом Республики «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Что служит основанием для отказа в оказании госуслуги?

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям Правил;

3) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

В случае выявления основания для отказа в оказании государственной услуги услугодатель информирует услугополучателя в течение 2-х календарных дней о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2-х рабочих дней со дня уведомления. По результатам заслушивания услугодатель легализует представленный документ, либо отказывает в оказании государственной услуги

Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.