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    20:44, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Какие документы нужно принести с собой на ЕНТ

    Началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
    Фото: пресс-служба Миннауки и высшего образования РК

    Для участия в ЕНТ необходим лишь один документ – удостоверение личности (или паспорт). Документ можно предоставить как в физическом, так и в электронном формате, используя приложения eGov, Kaspi.kz и Halyk, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК.

    Абитуриенты, которым еще не исполнилось 16 лет на момент прохождения ЕНТ, должны предоставить свидетельство о рождении и справку со школы с цветной фотографией размером 3х4.

    - Кроме документов, участникам тестирования необходимо иметь с собой ручку. Также разрешается иметь с собой бутылку с водой и шоколад, если это необходимо. Важно отметить, что все остальные предметы считаются запрещенными, попытка их проноса является нарушением правил тестирования. Черновики для абитуриентов будут предоставлены на месте экзамена, - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    Стоит отметить, что участие в тестировании возможно в свободной форме, что обеспечивает максимально комфортное прохождение ЕНТ.

    Теги:
    ЕНТ Образование Миннауки и высшего образования РК школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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