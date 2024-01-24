Какие документы нужно принести с собой на ЕНТ

Для участия в ЕНТ необходим лишь один документ – удостоверение личности (или паспорт). Документ можно предоставить как в физическом, так и в электронном формате, используя приложения eGov, Kaspi.kz и Halyk, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК.

Абитуриенты, которым еще не исполнилось 16 лет на момент прохождения ЕНТ, должны предоставить свидетельство о рождении и справку со школы с цветной фотографией размером 3х4.

- Кроме документов, участникам тестирования необходимо иметь с собой ручку. Также разрешается иметь с собой бутылку с водой и шоколад, если это необходимо. Важно отметить, что все остальные предметы считаются запрещенными, попытка их проноса является нарушением правил тестирования. Черновики для абитуриентов будут предоставлены на месте экзамена, - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Стоит отметить, что участие в тестировании возможно в свободной форме, что обеспечивает максимально комфортное прохождение ЕНТ.