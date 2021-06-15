Какие деревья будут массово сажать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на онлайн пресс-конференции в СЦК рассказала о том, какие виды деревьев будут высажены в рамках запланированной посадки 2 млрд деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках посадки 2 млрд деревьев будут высажены аборигенные виды деревьев, в том числе саксаул – около 600 тысяч штук, сосна, клен, пихта, вяз, береза, лиственница, ель Шренка и другие породы, также тополь, яблоня, смородина, облепиха и другие кустарниковые породы. Очень большой ассортимент деревьев, которые будут высажены в соответствии с лесоустроительными проектами», - отметила вице-министр экологии Алия Шалабекова.

Ранее сообщалось, сколько деревьев посадят осенью в Казахстане.