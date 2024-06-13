— Какие дела рассматривает суд МФЦА и какова его юрисдикция?

С момента основания Суда МФЦА и МАЦ 1 января 2018 года было урегулировано и исполнено более 2600 дел, при этом стороны в спорах остались на 100% удовлетворены. Эти иски включают инвесторов из 28 стран, 618 адвокатов, зарегистрированных в 30 странах, представляющих 34 юрисдикции на шести континентах. В эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform Кристофер Кэмпбелл-Холт, регистратор и руководитель аппаратов Суда МФЦА и МАЦ, делится подробностями о суде и его работе.

— Господин, Кэмпбелл-Холт, расскажите немного о Суде МФЦА и его роли в Международном финансовом центре «Астана»?

— Идея, которую инициировал Президент Казахстана, заключалась в создании абсолютно первоклассного, независимого, беспристрастного суда международного стандарта, который применяет процедуры общего права, но, по сути, доступен для всех инвесторов, приезжающих в МФЦА со всех концов Казахстана.

Цель заключалась в создании основания для доверия и уверенности у инвесторов, как уже существующих в Казахстане, так и по всей Евразии и также на глобальном уровне. Основная идея заключается в том, что если вы обеспечите абсолютно первоклассный международный стандарт правосудия и верховенства закона, и люди будут верить, что оно работает на высочайшем уровне, то они будут доверять ему, использовать его и продолжать инвестировать все больше денег в экономику Казахстана.

На сегодняшний день самая большая сила Суда МФЦА — это его судьи. Во главе стоит Лорд Бернетт Мэлдонский, который является председателем Суда. Он был назначен Указом Президента Республики Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 1 ноября 2023 года. Он сменил Лорда Манса, бывшего заместителя председателя Верховного суда Великобритании.

У нас также есть 10 судей. Все они имеют опыт работы в системе английского права, имеют международный опыт и активно работают. Все судьи уже рассмотрели значительное количество дел и исполнили их.

— Что отличает правовую базу Суда МФЦА от других национальных или международных судов?

— МФЦА принял смелое решение создать вторую правовую систему на своей территории, охватывающую весь Казахстан. Если вы являетесь участником, индивидуумом, компанией или какой-либо организацией, зарегистрированной в МФЦА, вы становитесь участником, и идея заключалась в получении независимой системы права международного стандарта. Это не только суд и арбитражный центр, которые мы предоставляем, но и правовая система, основанная на принципах международного общего права, моделированная на общем праве Англии и Уэльса.

У Казахстана уже есть высокоразвитая система гражданского права и собственная национальная система, поэтому логично предложить инвесторам альтернативу в виде международной системы общего права. Это обеспечивает мгновенное доверие и уверенность у инвесторов как надежная альтернатива существующей системе. Если люди хотят использовать национальную систему, они могут это сделать, а если международную — у них теперь есть такая возможность.

— Какие дела рассматривает суд МФЦА и какова его юрисдикция?

— Юрисдикция суда охватывает все коммерческие и гражданские споры, мы должны это четко понимать. То, что в Казахстане определяется как административные вопросы, довольно сильно отличается от Запада, особенно от правовой системы Англии и Уэльса, где это включает в себя такие аспекты, как судебный надзор, решения государственных или местных властей, обычно на ограниченной процедурной основе. Спектр споров включает все коммерческие споры: от банковского дела и финансов до строительных споров и государственно-частного партнерства, где одна из сторон — государство или связанная с ним организация, и местный, региональный или иностранный инвестор.

Полный спектр коммерческих споров дал нам возможность, как относительно новому суду, за шесть с половиной лет работы попробовать и тщательно протестировать все наши системы, процедуры и, в частности, нашу правоприменительную систему, которая доказала свою 100% успешность во всех случаях. Это позволило нам создать платформу для первоклассного международного разрешения споров через Суд МФЦА и МАЦ.

Фото: пресс-служба МФЦА

— Как обеспечивается исполнение решений суда МФЦА? Как они исполняются на международном уровне?

— Суд МФЦА отделен от судебной системы Казахстана, национальной судебной системы. Мы самостоятельно занимаемся всеми вопросами в соответствии с законом и письменными соглашениями, которые у нас есть с Министерством юстиции и Национальной палатой судебных исполнителей. У нас есть подробная процедура с процедурами эскалации и надлежащим надзором со стороны нашего персонала на ежедневной основе, чтобы обеспечить правильное выполнение всех действий. Кроме того, у нас есть полная поддержка со стороны руководства страны, Президента Казахстана и других лиц в государственной системе Казахстана, чтобы обеспечить идеальную систему исполнения.

На международном уровне суд имеет соглашения по существующим договорам и межгосударственным, особенно со странами Евразии и, конечно же, с Китаем, откуда в Казахстан и МФЦА приходит все больше инвестиций. У нас также есть договоренности с другими судами общего права, не только со странами. Мы разработали специфическое признание правоприменительного потенциала в восьми других странах Евразии, где Суд МФЦА и МАЦ имеют доступ к своим помещениям (залам заседания), что мы сделали без каких-либо затрат для налогоплательщиков Казахстана или Правительства.

Арбитражный центр в Казахстане давно присоединился к Нью-Йоркской конвенции, которая обеспечивает взаимное признание и исполнение арбитражных решений во многих странах мира. Это гарантирует, что наши арбитражные центры и арбитражные решения, промежуточные и окончательные, могут быть исполнены практически в любой точке мира.

— Были ли в последнее время рассмотрены какие-либо примечательные дела?

— Все решения, каждое дело заканчивается вынесением решения или постановления. Они все доступны на английском, русском и казахском языках бесплатно 24/7 на сайте Суда МФЦА. Это очень важно, потому что мы верим в доступ к правосудию. Ничего не ограничено. Недавно у нас было первое решение нового председателя Суда Лорда Бернетта Мэлдонского. Мы получили различные дела, переданные в суд и арбитражный центр из национальных судов Казахстана, особенно из Астанинского экономического суда и Есильского районного суда. Мы рассматривали ряд споров, в которых участвовало государство Казахстан, и государство не всегда добивалось успеха в этих делах.

Для меня впечатляюще, что суд уже рассмотрел широкий спектр споров, что не всегда характерно для других более устоявшихся международных коммерческих судов, особенно на Ближнем Востоке. Они склонны специализироваться на одном-двух типах дел, у нас же полный спектр.

— Как Суд МФЦА способствует коммерческому праву и юриспруденции в Казахстане и Центральной Азии в целом?

— Наши английские судьи применяют казахстанское законодательство время от времени, потому что в нашем суде может применяться любое законодательство, при условии, что стороны соглашаются на это в письменном виде. В большинстве наших дел применялось именно казахстанское законодательство. У нас есть система, которую я бы назвал первой в мире, где английские судьи, обладающие международной компетенцией, квалификацией и опытом и известные своей независимостью и беспристрастностью в применении верховенства закона, применяют русский язык и казахстанский Гражданский кодекс. Они уже добиваются прогресса и начинают вносить значительный вклад в развитие этого законодательства. Я думаю, что это уникальный вклад, который судьи МФЦА уже внесли в развитие законодательства Казахстана за короткий период своей работы.

Суд и Арбитражный центр также служат центрами передового опыта для более широкого развития законодательства в Казахстане. Я лично встречался и помогал судьям Верховного суда Казахстана с внесением поправок в Гражданский процессуальный кодекс Казахстана, чтобы предоставить судьям большую свободу действий и больше стандартов международного закона, с которыми мы знакомы на Западе.

Я думаю, это было довольно эффективно. Мы уже добиваемся дальнейшего сотрудничества. Мы независимы от национальных судов Казахстана и Верховного суда, но мы близкие друзья в таких проектах, которые приносят взаимную пользу для нашего взаимного развития.

— Как Суд взаимодействует с юристами и юридическим сообществом в целом для продвижения обмена знаниями и профессионального развития?

Основное внимание Суда и Арбитражного центра, очевидно, уделяется обеспечению правосудия, ведению дел наиболее эффективным и экономичным способом, применяя самые высокие международные стандарты верховенства права, с несомненной независимостью, беспристрастностью и полной неподкупностью, и это те гарантии, которые все инвесторы хотят знать и видеть, и которым хотят доверять и верить, а также испытывать, когда им нужно полагаться на нас для защиты своих юридических прав.

На мой взгляд, недостаточно просто приехать в страну и создать инфраструктуру. Вы должны передать свою деятельность, свою культуру, свои ценности и эти международные стандарты как можно большему числу людей в Казахстане и Евразии. Мы уже обучили более 3500 человек в Казахстане и других странах Евразии за шесть с половиной лет. Мы привозим инструкторов из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона в Великобритании. Мы привозим самых квалифицированных и опытных юристов из крупных юридических фирм, таких как White & Case, Herbert Smith Freehills, GRATA International Law Firm и Moore Regional Firm. Мы действительно обучили арбитражу, медиации, адвокатуре и устным и письменным навыкам на высочайшем международном уровне, чтобы подготовить юристов в Казахстане и Евразии к максимальному использованию этого суда и арбитражного центра для их клиентов.

Мы также активно взаимодействуем со студенческими сообществами. В этом году пройдет седьмой год нашего соревнования по инсценировке судебного процесса, в котором решается правовая проблема.

В марте также пройдет неделя арбитража Евразии, которая больше связана с нашим арбитражным центром, чем с нашим судом, и является соревнованием по инсценированию арбитражного процесса. У нас также есть высококлассная программа стажировок международного уровня, и мы сотрудничаем с международной юридической фирмой LK Law. У нас побывали более 160 молодых, способных казахстанских юристов.

Мы набираем лучших из лучших из казахстанских юридических школ и других регионов Евразии; студенты приезжают сюда или работают удаленно. Мы предоставляем им тщательно структурированную стажировку, которая включает сложные юридические исследования, написание заданий, обучение презентационным навыкам, навыкам участия в соревнованиях по инсценировке судебного процесса и обучение работе в команде и другим профессиональным навыкам. Это действительно уникально, и я очень рад, что мы предоставляем это уже более шести лет.

Примечание: Статистика обучения в Суде МФЦА и МАЦ с 2018 по 2024 годы показывает, что в общей сложности было завершено 156 стажировок в Суде МФЦА и МАЦ, дополнительно 15 стажировок завершены в юридической фирме LK с 2021 года и еще 5 запланированы на август 2024 года. Более 3 500 человек, включая студентов и профессионалов, прошли обучение. Кроме того, 54 участника завершили обучение навыкам медиатора CEDR с 2018 по 2020 годы.

— Как суд решает проблемы, возникающие из трансграничных споров, и международные правовые вопросы?

— Суд МФЦА применяет любой закон, предусмотренный в контракте спора, если таковой имеется. Как я уже сказал, на практике это обычно казахстанское законодательство. Маловероятно, что одновременно будут применяться и законодательство МФЦА, и казахстанское. Разные элементы могут применяться к различным аспектам спора, при условии, что это четко указано в письменном соглашении, таком как контракт.

Есть возможность параллельных разбирательств, с которыми мы уже сталкивались. Но местные суды, национальные суды Казахстана и наш суд проявляют огромное уважение друг к другу. Конечно, суд МФЦА независим. Он не может давать указания национальным судам Казахстана, что делать в их делах. Также национальные суды Казахстана и Верховный суд Казахстана не имеют юрисдикции или полномочий давать указания суду МФЦА относительно его решений. Мы независимы друг от друга. Но если есть дела в национальных судах и нашем суде одновременно, если этот суд решает, что у него есть юрисдикция, то он может приказать сторонам спора прекратить разбирательство в национальных судах, это уже доказало свою эффективность на практике. Регулярное беспокойство некоторых юристов в начале создания таких международных судов и существующих правовых систем заключается в том, что будут параллельные разбирательства, и, я думаю, суд уже эффективно справился с этой проблемой, чем удовлетворил инвесторов.

— Есть ли инициативы или партнерства, направленные на расширение доступа к правосудию и юридическим услугам в Казахстане и Центральной Азии?

— У нас есть две штаб-квартиры: наши прекрасные помещения в Астане и Алматы. Многие наши пользователи и бизнесы находятся в Алматы, поэтому мы сочли, что иногда легче нам ездить к ним. В девяти других странах — восьми странах Евразии — мы сделали то же самое и заключили партнерские соглашения с другими единомышленниками, охватывая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армению, Грузию, Турцию и Китай.

Примечание: МФЦА стал лидером в области разрешения споров в цифровом формате, с примерно 90% дел, проводимых через видеоконференции. Этот подход экономичен и широко используется, повышая доверие инвесторов. Многие споры с участием китайских сторон теперь рассматриваются на площадке Казахстана в Пекине, что минимизирует расходы на поездки. Сложные дела по-прежнему требуют личных встреч для обеспечения независимого суждения.

— К какой цели движется Суд МФЦА? Какие стратегические приоритеты приведут к ее достижению?

— Мы очень амбициозны. Мы были такими с самого начала. Я думаю, что за такой короткий период мы уже добились признания по всему миру в таком масштабе, который никто из нас не мог себе представить. Благодаря многим хорошим и положительным причинам мы смогли достичь замечательных результатов, которые беспрецедентны.

Тем не менее, мы не почиваем на лаврах и не сидим сложа руки. Каждый год у нас есть новое трехлетнее видение, плюс мы постоянно движемся в правильном направлении со скоростью света, чтобы обеспечить не просто соответствие потребностям инвесторов, но и опережение их.

Сейчас у нас есть несколько проектов, над которыми мы работаем и которые хотим запустить в ближайшее время. Один из них — наш первый проект искусственного интеллекта (ИИ), который запустит новую услугу транскрипции. Одной из потребностей юристов и инвесторов во время слушаний дел, как в суде, так и в арбитражном центре, являются слова в реальном времени на экране на английском и русском языках. Мы разрабатываем это сейчас с казахстанской технологической компанией. Я уже горжусь этим. Мы еще не запустили его, но мы нацелены на точность 95% и более, с учетом различных акцентов и людей, использующих этот сервис, что будет огромным достижением.

Я думаю, это будет уникальный вклад ИИ в дальнейшее развитие не только этого суда и арбитражного центра, но и правосудия по коммерческим делам на самом высоком международном уровне. Я думаю, что другие суды и арбитражные центры захотят использовать это, если им понадобится, особенно если есть дела, где важны русский и английский языки, и мы будем первыми в мире. Мы не заменяем судей, мы помогаем судьям.

Я не ожидаю, что мы будем открывать больше помещений в других странах, в этом нет необходимости, но я ожидаю, что у нас будет больше соглашений о правоприменении с другими странами для обеспечения улучшения правосудия и исполнения решений суда МФЦА в других странах, откуда инвестиции начинают приходить в Казахстан. Мы уже охватили крупные страны, где инвестиции уже есть, но хотим расширить это. Будут и другие направления, так что следите за этим, так как мы запустим их, вероятно, позже в этом году.