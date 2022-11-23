Какие дела будут рассматривать суды присяжных в Казахстане

23 Ноября 2022, 13:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтение проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил депутат Берик Бекжанов, законопроектом предлагается расширить состав дел, рассматриваемых судом присяжных. При определении подсудности наряду с категорией преступления было уделено внимание значимости в обществе.

По его словам, проектом закона предусматривается передача в компетенцию суда присяжных заседателей рассмотрение дел по составу резонансных дел, связанных с нарушением управления автотранспортом в алкогольном, наркотическом и токсикоманическом опьянение, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

«По официальным данным, по таким фактам в прошлом году было рассмотрено 98 уголовных дел, за девять месяцев текущего года их число достигло 85, что вызвало бурное обсуждение общественности. Поэтому передача этой категории дел на рассмотрение присяжных будет явным проявлением открытости и гласности суда», - сказал Берик Бекжанов во время заседания Мажилиса Парламента РК.

На рассмотрение присяжных предлагается передать и дела, связанные с пытками, которые привлекли особое внимание общественности после январских событий. После чего Глава государства поручил обеспечить проведение беспристрастных и объективных расследований дел. Кроме того, количество этой категории преступлений с каждым годом увеличивается.

Вместе с тем, в законопроекте предусмотрена передача отправления правосудия со стороны присяжных в отношении граждан, допустивших уничтожение животных, занесенных в Красную книгу, использование редких растений. Также присяжные будут рассматривать дела, связанные с причинением вреда здоровью и убийствами со стороны браконьеров в отношении представителей заповедников.

«В целом законопроектом предлагается с 1 января 2024 года передать присяжным заседателям рассмотрение 11 тяжких преступлений и двух преступлений средней тяжести», - заключил депутат.