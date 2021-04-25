Какие дефекты в работе чаще всего допускают медорганизации столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года по городу Нур-Султану выявили более 4 тысяч дефектов при оказании медуслуг. В их числе на уровне амбулаторно-поликлинической помощи и оказания консультативно-диагностических услуг 3 345 дефектов. Об этом сообщают эксперты столичного филиала Фонда социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Являясь стратегическим закупщиком, ФСМС обеспечивает процесс мониторинга качества и исполнения договорных обязательств поставщиком медицинских услуг.

«В столичных медорганизациях 13% случаев составляют дефекты по необоснованному отклонению лечебно-диагностических мероприятий от стандартов в области здравоохранения и клинических протоколов. Например, пациент поступил в стационар, ему поставили предварительный диагноз, но из 10 обязательных анализов назначили лишь 9. Из-за допущения такого дефекта человеку могут некорректно выставить диагноз, назначить не весь спектр необходимых лекарств, вследствие чего лечение будет неэффективным» - пояснил директор филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

В текущем году фонд внедрил проактивный мониторинг, направленный на выявление и предупреждение условий и причин, способствующих нарушению порядка оказания медицинских услуг. Отличительной особенностью данного мониторинга является отсутствие штрафных санкций на момент выявления нарушений. При этом поставщик должен в течение 45 календарных дней со дня подписания заключения устранить выявленные дефекты и неисполненные обязательства. И только в случае неустранения дефектов в указанный срок будут налагаться штрафы на медицинскую организацию.

«Руководителям медицинских организаций необходимо воспользоваться предоставленной возможностью для устранения дефектов и усилить работу службы поддержки пациента и внутренней экспертизы качества. Также необходимо систематически анализировать и проводить экспертизу качества работы средних медицинских работников с оценкой корректности заполнения медицинской документации, а также полноты, своевременности и качества выполнения врачебных назначений, что в совокупности должно способствовать обеспечению доступности и повышения качества оказываемых услуг потребителям», - отмечают в фонде.

Фонд заинтересован в защите прав пациентов и призывает население сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг либо об отказах в их оказании через один из доступных каналов обратной связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, Telegram-бот @saqtandyrybot, контакт-центр 1406, сайт фонда fms.kz.

Фонд социального медицинского страхования рассмотрит обращение и примет необходимые меры.