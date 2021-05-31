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    11:34, 31 Май 2021 | GMT +6

    Какие дефекты при оказании медуслуг выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области филиал Фонда социального медицинского страхования проводит проактивный мониторинг в медорганизациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала Лариса Гордеева сообщила, что такой вид мониторинга внедрили в этом году. Суть его заключается в том, что теперь при выявлении дефекта поставщик должен в течение 45 календарных дней со дня подписания заключения устранить выявленные дефекты и неисполненные обязательства. В противном случае последуют меры финансового взыскания.

    «Нововведение позволит повысить доступность и качество медицинских услуг и сделать более доверительными отношения с поставщиками. Первый опыт показал, что медицинские организации заинтересованы в исправлении ситуации и недопущении в дальнейшем дефектов, преодолена порочная практика сокрытия дефектов, которая не позволяла проанализировать, выявить причины дефектов и исправлять ситуацию», - заявила Л. Гордеева.

    Всего в первом квартале проактивный мониторинг провели в 13 медицинских организациях области. Основными замечаниями экспертов фонда были некорректное ведение документации в информационных системах, отклонения от стандартов диагностики и лечения, неукомплектованность кадрами и недооснащенность медицинской техникой.

    В целом, выявили 1 803 потенциальных дефекта на сумму 1,3 млн тенге.



    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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