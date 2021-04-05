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    17:56, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие данные казахстанских пользователей Facebook утекли в сеть, рассказал Багдат Мусин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин прокомментировал информацию об утечке более 3 млн данных казахстанцев в сеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доступа к технологическим проблемам сети Facebook не имеем. Это частная корпорация, у которой выявились проблемы и позволили злоумышленникам получить сведения об их пользователях. Когда человек регистрируется в Facebook, подписывает соглашение, что не имеет претензий и так далее. Никто эти соглашения не читает. Поэтому причины известны самому Facebook. А о последствиях, я бы сказал так: это проблема перехода на платформы цифровой экосистемы. О том, что сегодня, регистрируясь в социальных сетях, не знаем о том, соблюдаются ли на той цифровой платформе меры по защите персональных данных. Моя рекомендация лично, как человека: ту информацию, которая может вам причинить уязвимость, ее лучше не публиковать. Номера телефонов, документы, удостоверяющие личность, их желательно не публиковать», - обратился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК.

    Он также пояснил, какие сведения казахстанцев утекли в сеть.

    «Какие данные утекли? Это ФИО, максимум номера телефонов, которые привязывали при регистрации и адрес электронной почты. Злоумышленники могут направлять на почту информацию и пытаться получить другие данные, нужные им. Тем, кто в маркетинговых целях рассылает сообщения, для них это может принести прибыль. Могут использовать, конечно, для интернет-мошенничества. Такого рода утечки все равно вредят человеку. Любой человек в принципе не хочет, чтобы его данные распространялись без его ведома другим», - сказал Багдат Мусин.

    Напомним, в рамках исследования инцидента информационной безопасности Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» (ГТС) Комитета национальной безопасности РК была установлена компрометация данных более 3 миллионов казахстанских пользователей социальной сети Facebook.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Интернет Общество Безопасность
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