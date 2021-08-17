Какие данные будут получены в ходе переписи населения Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболат Айдапкелов назвал цели запланированной переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы пользуемся данными баз данных госорганов, но, к сожалению, информация, необходимая для результатов переписи, недостаточна. Суть переписи - не только вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности человека, которые касаются уровня образования, знания языков, брачного состояния, структуры семьи, есть ли ограничения жизнедеятельности, трудовые вопросы, источники доходов», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

По его словам, эта информация в базах данных неполная.

«Поэтому весь мир проводит перепись, чтобы в конкретный короткий момент времени зафиксировать состояние населения и получить данные, которые в будущем будут использованы для демографического, экономического анализа, который в свою очередь поможет госсорганам применить эти данные в составлении социальных программ, развитии территорий, в конечном итоге для облегчения жизнедеятельности каждого гражданина», - заключил спикер.



