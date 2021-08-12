+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие данные будет содержать Национальный каталог товаров

12 Августа 2021 12:29
Поделиться:
Какие данные будет содержать Национальный каталог товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова рассказала, на какой стадии разработка Национального каталога товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как в Казахстане сдерживают цены на сахар
Какие факторы повлияли на объем валютных активов Национального фонда Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле Существенный рост объемов торговли Казахстана отмечают эксперты

«Министерством совместно с АО «Казахтелеком» ведутся работы по разработке Национального каталога товаров. Целью проекта является предоставление цифрового паспорта товара для участников рынка. На сегодня утверждены методические рекомендации по проведению пилотного проекта по кодированию СЗПТ с 1 октября 2021 года. Разработано техническое задание для прототипа Системы мониторинга цен», - сказала Асель Жанасова на коллегии Минторговли.

По ее словам, каталог будет содержать цифровые копии товаров с содержанием медиа контента, весо-габаритных и других потребительских характеристик. До конца 2021 года 30 тысяч видов товаров будет доступно в каталоге.

Данный каталог предоставляет бизнесу:

• Единый инструмент для оцифровки, хранения и редактирования данных о товарах;

• Ускорение ввода ритейлерами новинок на рынок;

• Обмен данными с любыми ИТ-решениями, в том числе с маркетплейсами и интернет-магазинами;

• Сбор обратной связи от потребителей товаров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Минторговли   #Технологии  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Как в Казахстане сдерживают цены на сахар
Какие факторы повлияли на объем валютных активов Национального фонда
Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле
Существенный рост объемов торговли Казахстана отмечают эксперты
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
3 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
4 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
5 Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
6 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле
Существенный рост объемов торговли Казахстана отмечают эксперты
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив