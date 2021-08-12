Какие данные будет содержать Национальный каталог товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова рассказала, на какой стадии разработка Национального каталога товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством совместно с АО «Казахтелеком» ведутся работы по разработке Национального каталога товаров. Целью проекта является предоставление цифрового паспорта товара для участников рынка. На сегодня утверждены методические рекомендации по проведению пилотного проекта по кодированию СЗПТ с 1 октября 2021 года. Разработано техническое задание для прототипа Системы мониторинга цен», - сказала Асель Жанасова на коллегии Минторговли.

По ее словам, каталог будет содержать цифровые копии товаров с содержанием медиа контента, весо-габаритных и других потребительских характеристик. До конца 2021 года 30 тысяч видов товаров будет доступно в каталоге.

Данный каталог предоставляет бизнесу:

• Единый инструмент для оцифровки, хранения и редактирования данных о товарах;

• Ускорение ввода ритейлерами новинок на рынок;

• Обмен данными с любыми ИТ-решениями, в том числе с маркетплейсами и интернет-магазинами;

• Сбор обратной связи от потребителей товаров.