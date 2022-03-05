Какие цветы дарят в Казахстане?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается международный женский день - самый любимый праздник прекрасной половины человечества. Известно, что в основном такие представители флоры ввозятся из-за рубежа. В Комитете государственных доходов МФ РК поделились интересными фактами, связанными с ввозом цветов из-за границы, передает МИА «Казинформ».

За январь-февраль 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом в 1 085 тонн, стоимостью 8,5 млн долларов США.

Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 724 тонны, стоимостью около 6 млн долларов США. На втором месте – хризантемы (вес - 97 тонн, стоимостью 883 тыс. долларов США), на третьем месте – гвоздики (вес - 28 тонн, стоимостью 165 тыс. долларов США).

Также популярны лилии, их ввезено весом 24 тонны и стоимостью 178 тыс. долларов США, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, hydrangeas, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и др. экзотические цветы) ввезены весом 167 тонн и стоимостью 1,1 млн долларов США.

В текущем году цветы ввозились из Нидерландов (535 тонн), Бельгии (162 тонны), Германии (115 тонн), Эквадора (94 тонн), Литвы (79 тонн), Колумбии (54 тонн), Узбекистана (69), Кении (15), Словакии (5 тонн), Израиля (4 тонн) и Турции (3 тонны).

В прошлом 2021 году всего ввезено цветов весом 5 752 тонны, стоимостью 41,4 млн долларов США.

Также в прошлом году больше всего ввезли розы весом 3646 тонн на сумму 28,2 млн долларов США, хризантемы - 714 тонн на сумму 4,8 млн долларов США, лилии - 240 тонн на сумму 1,4 млн долларов США, гвоздики -197 тонн и стоимостью 1,1 млн долларов США и др.

Однако в 2021 году также за рубежом пользовались спросом казахстанские розы и лилии, всего экспортировано цветов весом 17,8 тонн и стоимостью 71,4 тыс. долларов США, отметили в КГД.