НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие цифровые проекты внедряются в обучение полицейских в Казахстане, рассказал заместитель начальника Карагандинской академии Министерства внутренних дел РК Олжас Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства отметил: «Цифровизация – это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности». Следует сказать, что в данном направлении Карагандинской академией реализуется ряд проектов, в том числе «Цифровая Академия», - сказал Олжас Сейтжанов на брифинге.

Он также добавил, что совместно с прокуратурой Карагандинской области в академии был открыт «Центр информационных ресурсов правоохранительных органов», на базе которого установлена тестовая программа ЕРДР, обучающая курсантов навыкам регистрации уголовных правонарушений и ведения досудебного расследования в рамках Е-уголовное дело.

«А внедренная и активно применяемая информационная система «Платонус» позволила комплексно автоматизировать процессы кредитной системы и дистанционной технологии образования и проводить в период карантина занятия в этой системе зарегистрированы все преподаватели и курсанты; размещены образовательные программы всех дисциплин; загружаются задания курсантам; ведется электронный журнал успеваемости; проводятся экзамены, в том числе и итоговые государственные. В целях формирования прикладных «мягких» навыков курсантов в Академии разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы «Слепой набор текста», открыт клуб ораторского мастерства им. А. Кунанбаева на казахском, русском и английском языках, внедрен проект «Чтение – это модно!», действует шахматный клуб «Офицер», - сообщил Олжас Сейтжанов.

Ранее Олжас Сейтжанов рассказал, какие новые дисциплины внедрены в подготовку полицейских в Казахстане.