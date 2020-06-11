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Какие цифровые документы будут приравнены к бумажным

11 Июня 2020 16:16
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Какие цифровые документы будут приравнены к бумажным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о планах приравнять электронные цифровые документы к бумажным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в Сенате заслушивался мой доклад по законопроекту о цифровых технологиях, и в нем была такая норма: признать цифровые документы наравне с бумажными документами. После утверждения данного законопроекта, его вступления в силу, вы сможете спокойно использовать цифровой документ, легитимно и без каких-либо проблем», - сказал Аскар Жумагалиев на отчетной встрече перед населением.

По его словам, в мобильном приложении E-gov размещен целый ряд такого рода документов.

«Это и удостоверение личности, и свидетельство о браке, и свидетельство о рождении. После утверждения данного законопроекта предполагается распространение такой функции на водительское удостоверение, диплом об образовании, технический паспорт и другие документы. После утверждения законодательства, вы сможете спокойно пользоваться цифровыми документами. Они будут приравнены к бумажным», - заявил министр.


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#Цифровой Казахстан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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