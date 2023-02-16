Какие цифровые активы будут признавать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен проект документа об утверждении Перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 февраля 2023 года Глава Государства подписал закон РК 193-VIII ЗРК «О цифровых активах в Республике Казахстан» (далее – Закон). В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 4 Закона Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан.

Согласно проекту Приказа, в перечень цифровых активов, которые будут признавать в РК, вошли:

1. Обеспеченный цифровой актив, имеющий удостоверенное право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основанные на праве частной собственности (частное предпринимательство);

2. Обеспеченный цифровой актив, имеющий подтверждение имущественных прав на собственность и (или) право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности.

Публичное обсуждение продлится до 2 марта.