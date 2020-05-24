Какие будут послабления карантина, если прирост заболевших коронавирусом составит не более 5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении Главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции указано, какие послабления будут введены в случае прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству культуры и спорта Республики Казахстан при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней поручено обеспечить:

1) деятельность спортивных объектов (для спортсменов до 50 человек);

2) деятельность объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 50 человек), без зрителей.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству индустрии и инфраструктурного развития при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 5% в течение 7 дней поручено обеспечить деятельность объектов общественного питания, в том числе летние павильоны, с ограничением количества посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции, рассадки и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Ранее сообщалось, как ужесточат карантин в стране, если прирост заболевших составит более 7%.