Какие больницы перешли в обычный режим работы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 11 больниц перешли в рабочий режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья города Алматы, в мегаполисе снизилась госпитализация больных коронавирусом. В результате 11 лечебных учреждений вернулись к нормальному режиму работы.

«В связи с улучшением эпидситуации, уменьшением больных в инфекционных стационарах города приступили к возвращение многопрофильных больниц, к работе по своим профилям. Приступили к обычным работе Городской ревматологичекий центр, Кожно-венерологический диспансер, Научный Центр Урологии имени Б. Джарбусынова, Клинический стационар «ХАК Медикал», Городская больница скорой неотложной помощи, Алматинская железнодорожная больница, Городская клиническая больница №4, Городская клиническая больница №7, Центральная городская клиническая больница, Городской кардиологический центр, Центр психического здоровья», - сообщили в управлении на запрос МИА «Казинформ».

Отметим, что по состоянию на 25 октября в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана город Алматы вышел из «красной» зоны и перешел в «желтую» зону.

Ограничительные меры будут действовать в течение 7 дней в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны. Вопросы ослабления или усиления будут рассмотрены в связи с развитием эпидемиологической ситуации в городе.