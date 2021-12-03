Какие благотворительные акции проводит АО «МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оказание помощи нуждающимся, проявление сочувствия и заботы показывает уровень тех, кто высоко ценит человеческие качества. Для нашего общества благотворительность и добрые дела имеют особую значимость. Международное информационное агентство «Казинформ» с 2016 года на постоянной основе проводит благотворительные акции для тех, кто нуждается в нашей помощи.

Волонтеры коллектива сами находят нуждающиеся семьи, протягивают руку помощи. Семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Агентство оказывает денежную помощь, обеспечивает необходимыми продуктами питания.

АО МИА «Казинформ» проводит благотворительные акции три раза в год, а по возможности - 4-5 раз.

Основные из них:

- в праздник Наурыз,

- в рамках акции «Дорога в школу», в праздники Курбан айт, Ораза айт,

- в преддверии Дня Независимости.

Помимо указанных акций, организовываются сборы на лечение больных.

В целом, МИА «Казинформ» оказало помощь и поддержку 20 семьям. 4 семьям из них Агентство оказывает помощь на постоянной основе.

Непосильная поддержка оказывается добрыми предпринимателями и спонсорами. В период пандемии нуждающимся были розданы антисептики, защитные маски. Наряду с этим, ряд сотрудников агентства помимо акций, лично помогают и поддерживают нуждающиеся семьи.

Семье Худайбергеновых коллектив агентства оказывает поддержку на постоянной основе. Чтобы обратить внимание общественности и власти к проблеме семьи, МИА «Казинформ» опубликовало статью с многодетным отцом. Одинокий отец воспитывает четырех детей. Эти дети выросли на наших глазах. Чтобы трудоустроить Шахдата Худайбергенова на работу, за помощью обращались в отдел внутренней политики Администрации Президента РК. Однако из-за онкологического заболевания не было возможности его трудоустроить. Несмотря на это, помимо организованных акций, Агентство собрало средства для его лечения.

2016 год

2017 год

2018 год

2020 год

В 2021 году еще одну благотворительную акцию провели в преддверии Наурыз мейрамы.