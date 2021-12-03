Какие благотворительные акции проводит АО «МИА «Казинформ»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оказание помощи нуждающимся, проявление сочувствия и заботы показывает уровень тех, кто высоко ценит человеческие качества. Для нашего общества благотворительность и добрые дела имеют особую значимость. Международное информационное агентство «Казинформ» с 2016 года на постоянной основе проводит благотворительные акции для тех, кто нуждается в нашей помощи.
Волонтеры коллектива сами находят нуждающиеся семьи, протягивают руку помощи. Семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Агентство оказывает денежную помощь, обеспечивает необходимыми продуктами питания.
АО МИА «Казинформ» проводит благотворительные акции три раза в год, а по возможности - 4-5 раз.
Основные из них:
- в праздник Наурыз,
- в рамках акции «Дорога в школу», в праздники Курбан айт, Ораза айт,
- в преддверии Дня Независимости.
Помимо указанных акций, организовываются сборы на лечение больных.
В целом, МИА «Казинформ» оказало помощь и поддержку 20 семьям. 4 семьям из них Агентство оказывает помощь на постоянной основе.
Непосильная поддержка оказывается добрыми предпринимателями и спонсорами. В период пандемии нуждающимся были розданы антисептики, защитные маски. Наряду с этим, ряд сотрудников агентства помимо акций, лично помогают и поддерживают нуждающиеся семьи.
Семье Худайбергеновых коллектив агентства оказывает поддержку на постоянной основе. Чтобы обратить внимание общественности и власти к проблеме семьи, МИА «Казинформ» опубликовало статью с многодетным отцом. Одинокий отец воспитывает четырех детей. Эти дети выросли на наших глазах. Чтобы трудоустроить Шахдата Худайбергенова на работу, за помощью обращались в отдел внутренней политики Администрации Президента РК. Однако из-за онкологического заболевания не было возможности его трудоустроить. Несмотря на это, помимо организованных акций, Агентство собрало средства для его лечения.
2016 год
2017 год
2018 год
2020 год
В 2021 году еще одну благотворительную акцию провели в преддверии Наурыз мейрамы.
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