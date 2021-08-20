Какие бесплатные спортивные секции для детей работают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении физической культуры и спорта по Северо-Казахстанской области рассказали, в каких школах и какие детские спортивные секции работают в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В специализированной детско-юношеской спортивной школе им. К.Байболова открыты семь секций: лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, полиатлон, биатлон и керлинг.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин» водных видов спорта» предлагает детям заниматься плаванием и водным поло.

Велосипедный спорт развивает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту.

Секции бокса и кикбоксинга – в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

В специализированной детско-юношеской спортивной школе «Барс» четыре секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис и шахматы.

Заниматься қазақ күресі, греко-римской борьбой, тхэквондо или каратэ дети могут в специализированной детско-юношеской спортивной школе борьбы.

В Петропавловске действует специализированная детско-юношеская спортивная школа по спортивной акробатике, где открыты секции по батутной гимнастике и спортивной акробатике.

Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа национальных видов спорта предлагает пять секций: қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ, тайский бокс и борьба на поясах.

Секции футбола и мини-футбола – в детско-юношеской спортивной школе «Кызылжар».

Восемь секций открыты в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Жеңіс»: греко-римская борьба, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол, фехтование, бокс и конькобежный спорт.

Секции по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам – в детско-юношеской спортивной школе гимнастики.

Легкой атлетикой дети могут заниматься в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва легкой атлетики.

В специализированной детско-юношеской спортивной школе «Олимп» работают секции бокса, художественной гимнастики, шорт-трека, дзюдо, вольной борьбы и триатлона.

Посещение секций бесплатное.

Ранее руководитель управления Сергей Мелехов говорил, что за счет государственного спортивного заказа все секции в регионе будут бесплатными. Дети продолжат заниматься в тех же школах, у тех же тренеров, но оплачивать занятия будут не родители, а государство.