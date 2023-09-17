Какие бесплатные лекарства могут получать казахстанцы

Многие казахстанцы до сих пор не осведомлены о возможности бесплатно получать медикаменты в поликлиниках при наличии социальной медицинской страховки. В Министерстве здравоохранения РК рассказали, какие виды лекарств доступны бесплатно казахстанцам и как их можно получить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кто имеет право на бесплатные препараты

В минздраве сообщили, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК за счет бюджетных средств. ГОБМП включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

В рамках ГОБМП, все категории граждан, взрослые и дети, состоящие на динамическом наблюдении, имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение при социально-значимых и орфанных заболеваниях.

Однако в ведомстве отметили, что в системе ОСМС есть категории граждан, для которых государство уплачивает взносы. В данную категорию входят следующие лица:

1) дети;

2) лица, зарегистрированные в качестве безработных;

3) неработающие беременные женщины;

4) неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет, за исключением лиц, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта;

5) лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

6) неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

6-1) неработающие лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы;

7) получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

8) лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

9) лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;

10) неработающие кандасы;

11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

12) лица с инвалидностью;

13) лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

15) неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

Какие лекарства доступны бесплатно

В перечне амбулаторного лекарственного обеспечения представлены медикаменты для лечения болезней системы кровообращения, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения, крови, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, мочеполовой системы, психические расстройства и расстройства поведения, а также онкологических, инфекционных и паразитарных заболеваний.

В целом, перечень амбулаторного лекарственного обеспечения охватывает 123 заболевания, 615 позиций лекарственных средств, 22 медицинских изделий.

Данные перечень размещен на этом сайте.

Как казахстанцы могут получить бесплатные медикаменты

Для получения бесплатных рецептов на амбулаторном уровне, пациент должен быть прикреплен к организации первичной медико-санитарной помощи (поликлиника, сельская или районная поликлиника, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, медицинский пункт), состоять на динамическом наблюдении, а его данные должны быть внесены в Регистр прикрепленного населения.

Итак, что необходимо сделать для получения лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС на амбулаторном уровне:

Прикрепиться к поликлинике (по месту жительства);

Сдать анализы, чтобы подтвердить диагноз и встать на динамическое наблюдение, и наблюдаться у участкового врача или профильного специалиста;

Получить бесплатный рецепт, в том случае, если Ваше заболевание включено в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий на амбулаторном уровне;

Предъявить удостоверение личности (свидетельства о рождении пациента) и бесплатный рецепт фармацевту аптеки, осуществляющему фармацевтические услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, для получения лекарственных средств. Список аптек можно узнать в вашей поликлинике.

В министерстве отметили, что государство закупает лекарства по международным непатентованным наименованиям. Поэтому названия лекарств могут отличаться. Например, парацетамол - международное непатентованное наименование. Тайлол, Эффералган, Панадол, Парацетамол и другие – это торговые названия.

Выписка рецептов производится участковыми врачами и профильными специалистами медицинских организаций. В целях рационального использования лекарственных средств применяются следующие принципы:

Диагноз должен быть подтвержден и верифицирован.

Лекарственные средства назначаются пациентам в соответствии с установленным диагнозом, врачебными показаниями, принадлежностью пациента к диспансерной группе и определенной категории населения.

В целях предупреждения дублирования терапии и предотвращения злоупотреблений, выписывание лекарственных средств производится под международным непатентованным наименованием лекарственных средств, в случае индивидуальной непереносимости пациента, многокомпонентного состава лекарственного препарата выписываются под торговым наименованием.

Количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из расчета курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении из расчета применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приема и срока лечения.

Рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, действительны в течении 3 месяцев.

В каких случаях производится сооплата лекарств

Сооплата лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется при бесплатном или льготном амбулаторном обеспечении отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями.

Сооплата осуществляется пациентом в случае несогласия получать бесплатное лекарственное средство при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

В таких случаях пациент по собственному желанию выбирает более дорогое лекарство с другим названием и доплачивает разницу в цене, но эта разница не должна превышать максимальную цену для данного лекарства в учреждении здравоохранения.

При отпуске лекарственного средства или медицинского изделия с сооплатой, в объекте в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий пациенту предлагаются все имеющиеся в ассортименте торговые наименования этого медикамента по соответствующему МНН с учетом лекарственной формы, дозировки, технической характеристики или комплектации медицинского изделия.

В случае выбора пациентом лекарств с сооплатой, пациент предоставляет письменное добровольное согласие на доплату сверх предельной цены возмещения лекарства в произвольной форме.