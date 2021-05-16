Какие бесплатные интернет-проекты разработаны для изучения казахского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете языковой политики Министерства культуры и спорта рассказали о бесплатных порталах для изучения казахского языка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу комитета в Facebook.

В целях обеспечения доступа населения к процессу обучения языкам, действуют следующие порталы:

«TILQURAL.KZ» - веб-сервис для поэтапного изучения государственного языка. На сайте есть онлайн-курс, который позволяет взрослым, не владеющим казахским языком, выучить язык на уровнях А1, А2, В1, В2, С1. Сайт помогает пополнить словарный запас, понимать значение новых слов и использовать их в повседневной жизни. Доступен к скачиванию через платформы Android, iOS. Помимо этого есть возможность скачать электронные учебники с web-портала на смартфон.

«TILMEDIA.KZ» - трехязычный сайт интересно и эффективно обучает государственному языку русско-англо говорящих граждан. Методика обучения языкам основана на аудио и видео контенте. На сайте предусмотрена латинская и арабская графика.

web-приложение «Қазақша үйрену» на портале WWW.ABAI.INSTITUTE – портал позволяющий изучать казахский язык на английском, французском, немецком, русском, турецком языках.

«BALATILI.KZ» - сайт для детей старше трех лет, позволяющий развивать языковые, письменные и художественные навыки. На сайте представлены индивидуальные листы для самостоятельной работы ребенка, методические пособия для учителей, воспитателей и родителей.

«АBAI.INSTITUTE» - веб-портал, разработанный в рамках программы обучения и продвижения казахского языка в Казахстане и за рубежом. Также портал доступен в мобильном приложении, которое поддерживается Android и iOS. Портал доступен на 6 языках.

«SOYLE.KZ» - онлайн портал для изучения казахского языка. Традиционная методика изучения казахского языка с использованием аудио- и видеоматериалов. На сайте есть казахско-русский словарь и справочник по грамматике, тестирование. На платформе встроено радио, есть отдельный раздел для детей. Удобная навигация по темам: говорим, читаем, пишем, смотрим. Полезные материалы — слово дня, пословицы, загадки и скороговорки. Также добавлены казахские комиксы, которые можно читать онлайн.

В 2018 году разработана англо-латинская версия программы. В рамках данного проекта также функционируют: мобильное приложение «Soyle», «Sozdik.Soyle», В 2019 году создан телеграмм-бот для изучения казахского языка в приложении Telegram, разговорный клуб «Soyle Talk», добавлены новые разделы на портале «Soyle.kz» - «Караоке песен», игра «Борьба слов», «Радио Soyle». Данная платформа разработана Фондом развития государственного языка.

«BALA.SOYLE.KZ» - онлайн портал для изучения казахского языка для детей.

«SOYLETUBE» - видеоканал для изучения казахского языка в социальной сети YouTube. Просмотр фильмов, мультфильмов и клипов на казахском языке - один из лучших способов улучшения восприятия казахского языка на слух.Обучающие ролики в красочной и интересной подаче на актуальные темы приходятся по вкусу разной категории пользователей.

«QAZONLINE» - мобильное приложение для изучения казахского языка, разработанное Управлением по развитию языков Жамбылской области.

«ANA TILI» - мобильное приложение для изучения казахского языка, разработанное центром «Ана тілі» Павлодарской области.

«KAZ-TILI.KZ» - авторский проект преподавателя Татьяны Владимировны Валяевой. На сайте можно найти множество упражнений и грамматических правил в виде таблиц. Есть также книги для чтения и сказки на казахском языке. Можно учить язык через видеоматериалы и краткий русско-казахский разговорник.

Здесь есть разделы на каждую часть речи, упражнения, грамматика для детей, пословицы, сказки, песни и другие форматы. Каждую неделю публикуются дополнительные материалы для изучения и литература.

«BAS QOSU» (facebook) - клуб казахского языка, где есть живое общение, разговорные игры. Это проект Бахытжана Бухарбая для всех, кто желает улучшить разговорный казахский. В группе можно обсудить язык и читать посты на казахском, сравнивать с переводом, тренироваться в общении.

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