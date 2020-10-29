Какие беспилотники находятся на вооружении армии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Республики Казахстан идет активная работа по внедрению и развитию беспилотных авиационных систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Появление беспилотных летательных аппаратов произвело настоящую «революцию» в применении войск и вооружения. Сегодня они широко используются как в вооруженных конфликтах, так и для обеспечения безопасности мероприятий.

Этот вид вооружения активно внедряется в казахстанской армии. Сухопутные войска Вооруженных Сил оснащены тактическими беспилотными летательными аппаратами «SkyLark», предназначенными для наблюдения за территорией площадью 10 кв.км, способными действовать на удалении до 40 км от базы, с высоты в несколько сотен метров «разглядеть» отдельных людей на земле и передать картинку на монитор оператора.

На вооружении Военно-воздушных сил состоит разведывательно-ударный комплекс «WingLoong», способный выполнять не только задачи ведения воздушной разведки, но и наносить высокоточные удары управляемыми ракетами и бомбами.

Беспилотные летательные аппараты не требуют создания специальной инфраструктуры. При этом они значительно повышают боевую эффективность и снижают нагрузку на пилотируемую авиацию. Их применяют для целеуказания, корректировки огня артиллерии, наведения ударной авиации по наземным целям, уничтожения особо важных объектов и их элементов в оперативной глубине.

В период режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса от ВС РК были привлечены расчеты БПЛА. С их помощью было выявлено около 80 нарушений, в том числе зафиксированы несанкционированные проходы людей и проезд транспортных средств за пределы карантинных зон.

Специалистов по эксплуатации и обслуживанию БПЛА готовят в Военном институте Сил воздушной обороны. В Таразе создан Центр подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов, где повышают квалификацию операторы и обучаются инструкторы. Ежегодно здесь проводятся учебно-методические сборы.

Практические навыки казахстанские военнослужащие оттачивают и во время проведения Армейских международных игр. Казахстан стал инициатором конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота», который ежегодно проводится в нашей стране. С 2017 по 2019 годы команда Вооруженных Сил Казахстана уверенно занимала в состязаниях первое место, что подтверждает успешное применение и развитие этого вида вооружения в нашей стране.