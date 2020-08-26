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Какие банкноты нужно успеть обменять до 3 октября, напомнили в Нацбанке

26 Августа 2020 13:42
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Какие банкноты нужно успеть обменять до 3 октября, напомнили в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана напоминает, что 3 октября 2020 года завершается период обмена банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального Банка.

«Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны», – пояснил директор департамента наличного денежного обращения Национального Банка Жомарт Кажмуратов.


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Автор:

Данияр Дауталиев

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