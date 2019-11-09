Какие автодороги закрыты из-за метели и снегопада в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нескольких областях республики закрыты автодороги в связи с ухудшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Акмолинская область:

с 16.00 в связи со снегопадом, усилением ветра и гололёдом закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д республиканского значения: «Жезказган-Петропавловск» (377-595 км, гр.Костанайской обл.-гр.СКО); «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (232-260 км, гр.Костанайской обл.-п.Сурган); «Жаксы-Есиль-Бузулку» (0-82 км, п.Жаксы-п.Бузулук);«Екатеринбург-Алматы» (856-1141 км, гр.СКО-с.Новочеркасское);«Нур-Султан – Петропавловск» (18-231 км г.Нур-Султан-г.Щучинск).

Костанайская область:

с 17.00 в связи с метелью и плохой видимостью закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д республиканского значения: «Екатеринбург-Алматы» (555-729 км, от г.Костанай - до гр.СКО); «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7-232 км, от г.Костанай-гр.Акмолинской области). «Жезказган-Петропавловск» (377-595 км, гр.Костанайской обл.-гр.СКО); «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (232-260 км, гр.Костанайской обл.-п.Сурган); «Жаксы-Есиль-Бузулку» (0-82 км, п.Жаксы-п.Бузулук); «Екатеринбург-Алматы» (856-1141 км, гр.СКО-с.Новочеркасское); «Екатеринбург-Алматы» (555-729 км, от г.Костанай - до гр.СКО); «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7-232 км, от г.Костанай-гр.Акмолинской области).

Восточно-Казахстанская область:

с 18.00 в связи с мокрым снегом вводится ограничение движения для пассажирского автотранспорта на участках автодорог республиканского значения: Усть-Каменогорск-Риддер–граница РФ» (15-105 км., с.Белоусовка-г.Риддер), «Усть-Каменогорск-Алтай–Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (6-166 км., с.Ушановское-г.Алтай»; «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-102 км., п.Глубокое-г.Шемонаиха»).

Северо-Казахстанская область:

с 17.00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог республиканского значения: «Петропавловск-Нур-Султан» (Петропавловск- до гр. Акмолинской обл.); «Екатеринбург-Алматы» (729-856 км, гр.Костанайской обл. - гр.Акмолинской обл.); «Жезказган-Петропавловск» (595-701 км, с.Новоишимское-гр.Акмолинской обл.).