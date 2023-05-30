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Какие авиарейсы субсидируются в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
30 Мая 2023, 11:15
Какие авиарейсы субсидируются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внутренний рынок авиаперевозок полностью либерализован. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внутренний рынок авиаперевозок полностью либерализован, то есть любая казахстанская авиакомпания может выполнять полеты по любым внутренним маршрутам в соответствии с имеющимся спросом без ограничений», - сказал Марат Карабаев.

В настоящее время, по словам министра, внутренние авиаперевозки осуществляются пятью казахстанскими перевозчиками (группа компаний АО «Эйр Астана», SCAT, Qazaq Air, «Южное небо», «Жетісу»). В неделю выполняется 706 рейсов по 56 внутренним авиамаршрутам.

В целях улучшения доступности полетов и развития внутреннего туризма применяется субсидирование авиамаршрутов. На текущий год из республиканского бюджета было выделено 7,2 млрд тенге для субсидирования 3-х авиамаршрутов в 7-ми областях. Приоритет отдается внутренним туристическим дестинациям.

По данным ведомства, рейсы субсидируются в СКО, ВКО, Туркестанской, Улытауской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской областях. Тарифы - от 10 тысяч тенге до 33 тысяч тенге.


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