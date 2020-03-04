Какие авиарейсы приостановил Казахстан из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

«Правительством Республики Казахстан принимаются меры по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана. С 1 марта 2020 года введен 4-й этап усиления, расширяющий перечень стран, к прибывшим лицам из которых применяются карантинные мероприятия», - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации РК, опубликованном в Facebook .

По информации ведомства, все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля 2020 года.

С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю: авиакомпания «Эйр Астана» по маршруту Нур-Султан – Сеул с 2 до 1 рейса в неделю, по маршруту Алматы – Сеул с 5 до 1 рейса в неделю и авиакомпания «Asiana Airlines» с 2 до 1 рейса в неделю.

Рейсы по маршруту Алматы – Тегеран авиакомпании «Mahan Air» приостановлены с 1 марта (1 рейс в неделю).

С 5 марта также приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничен с 5 до 2 рейсов («Эйр Астана» с 3 до 1, «Azerbaijan Airlines» с 2 до 1), рейс Актау – Баку — с 7 рейсов до 1 рейса (SCAT). Авиамаршрут Нур-Султан – Токио – с 2 до 1 рейса (SCAT).

«В связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта 2020 года на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме. С 3 марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу. В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения. Для пассажиров в целях консультации по вопросом возврата авиабилетов в АО «Авиационная администрация Казахстана» работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2)», - дополнили в КГА.