Какие авиарейсы доступны казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об осуществляемых рейсах рассказали в компании Air Astana, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе компании Air Astana 8 января доступны следующие рейсы:

Нур-Султан- Дубай 20:00-22:50

Дубай-Нур-Султан 24:00-06:35+1

Нур-Султан-Москва 22:10-22:55

Москва-Нур-Султан 00:00-06:25+1

Нур-Султан-Франкфурт 15:00-16:20

Франкфурт-Нур-Султан 19:45-06:20+1

Нур-Султан-Атырау 15:30-17:05

Атырау-Нур-Султан 18:00-21:10

FlyArystan выполнит следующие рейсы:

Нур-Султан-Кызылорда 12:50-13:35

Кызылорда-Нур-Султан 15:05-17:30

Нур-Султан-Шымкент 11:30-13:20

Шымкент-Нур-Султан 14:50-16:35

Нур-Султан-Кутаиси 13:30-15:15

Кутаиси-Нур-Султан 16:15-21:40.

Везде время местное.

В компании сообщили, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

«Полёты Air Astana и FlyArystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта города Нур-Султана. Пассажирам данных рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт», - добавили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года.



