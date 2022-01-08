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    17:34, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Какие авиарейсы доступны казахстанцам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об осуществляемых рейсах рассказали в компании Air Astana, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в пресс-службе компании Air Astana 8 января доступны следующие рейсы:

    Нур-Султан- Дубай 20:00-22:50

    Дубай-Нур-Султан 24:00-06:35+1

    Нур-Султан-Москва 22:10-22:55

    Москва-Нур-Султан 00:00-06:25+1

    Нур-Султан-Франкфурт 15:00-16:20

    Франкфурт-Нур-Султан 19:45-06:20+1

    Нур-Султан-Атырау 15:30-17:05

    Атырау-Нур-Султан 18:00-21:10

    FlyArystan выполнит следующие рейсы:

    Нур-Султан-Кызылорда 12:50-13:35

    Кызылорда-Нур-Султан 15:05-17:30

    Нур-Султан-Шымкент 11:30-13:20

    Шымкент-Нур-Султан 14:50-16:35

    Нур-Султан-Кутаиси 13:30-15:15

    Кутаиси-Нур-Султан 16:15-21:40.

    Везде время местное.

    В компании сообщили, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

    «Полёты Air Astana и FlyArystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта города Нур-Султана. Пассажирам данных рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт», - добавили в пресс-службе компании.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года.



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