Какие авиарейсы доступны казахстанцам
Как прокомментировали в пресс-службе компании Air Astana 8 января доступны следующие рейсы:
Нур-Султан- Дубай 20:00-22:50
Дубай-Нур-Султан 24:00-06:35+1
Нур-Султан-Москва 22:10-22:55
Москва-Нур-Султан 00:00-06:25+1
Нур-Султан-Франкфурт 15:00-16:20
Франкфурт-Нур-Султан 19:45-06:20+1
Нур-Султан-Атырау 15:30-17:05
Атырау-Нур-Султан 18:00-21:10
FlyArystan выполнит следующие рейсы:
Нур-Султан-Кызылорда 12:50-13:35
Кызылорда-Нур-Султан 15:05-17:30
Нур-Султан-Шымкент 11:30-13:20
Шымкент-Нур-Султан 14:50-16:35
Нур-Султан-Кутаиси 13:30-15:15
Кутаиси-Нур-Султан 16:15-21:40.
Везде время местное.
В компании сообщили, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.
«Полёты Air Astana и FlyArystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта города Нур-Султана. Пассажирам данных рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт», - добавили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года.