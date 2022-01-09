Какие аптеки функционируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы рассказали о ситуации в аптеках города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и инвестиций Алматы, ситуация по снабжению лекарственными средствами в городе стабильная. Мегаполис обеспечен достаточным запасом лекарственных средств.

«Основные аптечные сети города, такие как «Инкар», «Медсервис», «Аманат», «Рауза», «Еврофарма», «Цветная» и другие осуществили поставки необходимых лекарственных средств заблаговременно. Их склады целы, во время беспорядков не пострадали. Функционирование аптек восстанавливается по городу поэтапно», - рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

По его словам, запасов лекарств в них достаточно на месяц, а в некоторых аптеках - до двух месяцев.