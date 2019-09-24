Какие антикоррупционные мероприятия проводятся в ДП Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Меры по противодействию корупции были обсуждены в департаменте полиции Карагандинской области. Стражи порядка рассказали о том, какие мероприятия проводятся для обеспечения отрытости и прозрачности работы сотрудников внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДП Карагандинской области в рамках реализации Послания Главы Государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» проведен круглый стол «Открытость. Прозрачность. Противодействие коррупции».

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Ерик Есенов, члены консультативно-совещательного органа при ДП Карагандинской области, депутаты маслихата и ряд руководителей служб аппарата ДП Карагандинской области.

Начальником правления собственной безопасности ДП Карагандинской области, полковником полиции Айдосом Сатжановым были озвучены принимаемые меры по противодействию коррупции.

На постоянной основе сотрудниками УСБ ДП области проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, направленные в первую очередь на профилактику нарушений законности и дисциплины среди личного состава. С начала года в рамках предупредительно-профилактической работы осуществлено 339 рейдовых мероприятий по соблюдению сотрудниками полиции дисциплины и законности, по результатам которых выявлено 1197 различных нарушений, к ответственности привлечено 79 сотрудников. Также ежедневно правлением собственной безопасности совместно с заинтересованными службами ДП Карагандинской области осуществятся мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет критических публикаций в отношении сотрудников ОВД области. По каждому факту проводятся служебные расследования. В свете реализации Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана», в целях обеспечения обратной связи с населением, по поручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева управлением собственной безопасности ДП области в популярных социальных сетях созданы персональные страницы «УСБ Караганда». Жители Карагандинской области обращаются по фактам неправомерных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел нашей области. Ни одно обращение не остается без внимания. Благодаря принимаемым мерам по усилению воспитательной и профилактической работы с личным составом ОВД области удалось добиться снижения количества обращений граждан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Помимо единого телефона доверия МВД РК «1402», в управлении собственной безопасности ДП области функционирует свой телефон доверия (42-93-39), на который граждане могут оставлять свои голосовые сообщения по фактам нарушения законности со стороны сотрудников полиции области. Так, с начала этого года на телефон доверия УСБ ДП поступило 81 обращение. По всем фактам проведены служебные расследования с привлечением виновных сотрудников к строгой дисциплинарной ответственности. В ходе круглого стола участники обменялись своими мнениями и внесли предложения по снижению коррупционных рисков в деятельности полиции, а так же повышению имиджа полицейского.