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    22:14, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие анализы можно бесплатно сдать в поликлиниках СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали, какие анализы можно сдать в медучреждении по месту прикрепления бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, записаться на прием и получить консультацию врача общей практики, участкового терапевта или педиатра — базовые медицинские услуги, которые бесплатно может получить каждый.

    В облздраве дали перечень анализов, которые пациентам сделают бесплатно:⠀

    - Общий анализ крови с лейкоформулой, гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты;

    - Общий анализ мочи с определением белка и глюкозы;

    - Время свертывания крови, кровь на малярийный плазмодий, моча по Нечипоренко, желчные пигменты в моче;

    - Микрореакция;

    - Копрограмма;

    - Забор мокроты на выявление туберкулеза;

    - Забор материала на микробиологические исследования;

    - Забор крови на ВИЧ-инфекцию и реакцию Вассермана (RW);

    - Забор и биохимические исследования: холестерин, триглицериды, глюкоза крови, в том числе проведение экспресс-методов с использованием тест-систем;

    - Забор и биохимические исследования: АЛАТ, АСАТ, общий билирубин, мочевина, креатинин;

    - Забор биологического материала на другие виды исследования;

    - Микроскопия вагинального мазка и санация влагалища;

    - Иммунохимическое исследование (гемокульт-тест экспресс-методом).

    «В случае проволочек, грубости или халатного отношения со стороны врача или медработника, можно звонить по телефону доверия клиники, к которой прикреплен пациент, или по телефону доверия управления здравоохранения (7152) 36-61-81», - отметили в управлении здравоохранения.



    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Общество
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