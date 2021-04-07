Какие анализы можно бесплатно сдать в поликлиниках СКО
По информации пресс-службы ведомства, записаться на прием и получить консультацию врача общей практики, участкового терапевта или педиатра — базовые медицинские услуги, которые бесплатно может получить каждый.
В облздраве дали перечень анализов, которые пациентам сделают бесплатно:⠀
- Общий анализ крови с лейкоформулой, гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты;
- Общий анализ мочи с определением белка и глюкозы;
- Время свертывания крови, кровь на малярийный плазмодий, моча по Нечипоренко, желчные пигменты в моче;
- Микрореакция;
- Копрограмма;
- Забор мокроты на выявление туберкулеза;
- Забор материала на микробиологические исследования;
- Забор крови на ВИЧ-инфекцию и реакцию Вассермана (RW);
- Забор и биохимические исследования: холестерин, триглицериды, глюкоза крови, в том числе проведение экспресс-методов с использованием тест-систем;
- Забор и биохимические исследования: АЛАТ, АСАТ, общий билирубин, мочевина, креатинин;
- Забор биологического материала на другие виды исследования;
- Микроскопия вагинального мазка и санация влагалища;
- Иммунохимическое исследование (гемокульт-тест экспресс-методом).
«В случае проволочек, грубости или халатного отношения со стороны врача или медработника, можно звонить по телефону доверия клиники, к которой прикреплен пациент, или по телефону доверия управления здравоохранения (7152) 36-61-81», - отметили в управлении здравоохранения.