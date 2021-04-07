Какие анализы можно бесплатно сдать в поликлиниках СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали, какие анализы можно сдать в медучреждении по месту прикрепления бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, записаться на прием и получить консультацию врача общей практики, участкового терапевта или педиатра — базовые медицинские услуги, которые бесплатно может получить каждый.

В облздраве дали перечень анализов, которые пациентам сделают бесплатно:⠀

- Общий анализ крови с лейкоформулой, гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты;

- Общий анализ мочи с определением белка и глюкозы;

- Время свертывания крови, кровь на малярийный плазмодий, моча по Нечипоренко, желчные пигменты в моче;

- Микрореакция;

- Копрограмма;

- Забор мокроты на выявление туберкулеза;

- Забор материала на микробиологические исследования;

- Забор крови на ВИЧ-инфекцию и реакцию Вассермана (RW);

- Забор и биохимические исследования: холестерин, триглицериды, глюкоза крови, в том числе проведение экспресс-методов с использованием тест-систем;

- Забор и биохимические исследования: АЛАТ, АСАТ, общий билирубин, мочевина, креатинин;

- Забор биологического материала на другие виды исследования;

- Микроскопия вагинального мазка и санация влагалища;

- Иммунохимическое исследование (гемокульт-тест экспресс-методом).

«В случае проволочек, грубости или халатного отношения со стороны врача или медработника, можно звонить по телефону доверия клиники, к которой прикреплен пациент, или по телефону доверия управления здравоохранения (7152) 36-61-81», - отметили в управлении здравоохранения.



